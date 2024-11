GIGABYTE lancia X3D Turbo Mode: prestazioni di gioco potenziate per i processori AMD Ryzen

GIGABYTE TECHNOLOGY ha svelato la nuova X3D Turbo Mode, una modalità che promette di elevare le prestazioni di gioco su una selezione di schede madri e processori AMD Ryzen.

Questa funzionalità, disponibile su schede madri GIGABYTE delle serie X870E, X870 e 600 (che potete trovare su Amazon) con processori AMD Ryzen 7000 X3D e Ryzen 9000, è stata progettata per ottimizzare in modo avanzato la gestione dei core, la larghezza di banda e l’equilibrio di potenza, permettendo ai gamer di ottenere il massimo dal loro hardware.

La tecnologia si avvale di innovativi parametri BIOS e di un’ottimizzazione dinamica che promette incrementi significativi delle prestazioni. Test interni condotti da GIGABYTE mostrano infatti un aumento delle performance fino al 18% per i processori Ryzen 9000 a 16 core della linea X3D e per i Ryzen 9000 standard, mentre i Ryzen 9800 X3D beneficiano di un incremento fino al 5%.

Un elemento distintivo della X3D Turbo Mode è la capacità di portare anche i processori Ryzen 9000 non X3D a livelli di prestazioni comparabili a quelli della versione X3D, offrendo frame rate più elevati e una latenza inferiore. Questa ottimizzazione consente ai giocatori di sfruttare pienamente le potenzialità del proprio sistema senza dover necessariamente investire nei modelli di punta.

La nuova modalità si basa sulla versione BETA del BIOS, arricchita con l’aggiornamento AMD AGESA 1.2.0.2a e la sincronizzazione con il software AORUS AI SNATCH. Gli utenti possono accedere alla X3D Turbo Mode aggiornando il BIOS, sbloccando così prestazioni nascoste e ottimizzate per il gaming.

GIGABYTE, con una lunga storia nel settore hardware, continua a innovare, confermandosi leader nel settore delle schede madri e delle schede grafiche. Da oltre 30 anni, l’azienda si dedica alla creazione di soluzioni tecnologiche che facilitano la trasformazione digitale per un pubblico globale.

Grazie all’impegno per l’avanzamento tecnologico, GIGABYTE si pone come un punto di riferimento per soluzioni che accompagnano i giocatori in un percorso di evoluzione tecnologica a 360 gradi.