Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, scheda di fascia alta con un bel design

Anche Gigabyte ha rinnovato la propria lineup di schede madri AMD, introducendo diversi modelli equipaggiati con i nuovi chipset X870E e X870. Per l’occasione abbiamo ricevuto la Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, un modello dotato di connettività di ultima generazione e numerose funzionalità, che strizza l’occhio a chi vuole assemblare un PC da gaming o da lavoro di fascia alta, ma non vuole nemmeno spendere più di 400 euro solo per la scheda madre.

La Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE arriva sul mercato a circa 390 euro, un prezzo che la colloca indubbiamente nella fascia alta del mercato, ma anche lontana dalle soluzioni premium top di gamma, che costano quasi il doppio. Ma quali sono le caratteristiche principali della nuova scheda madre targata Gigabyte? Scopriamolo.

Un design perfetto per chi è attento all’estetica

Siamo abituati a vedere schede madri completamente nere, o bianche, ma questa Aorus Elite ICE è diversa: è quasi completamente argento, con dettagli come gli slot PCIe, gli slot DIMM e i vari connettori bianchi. Si tratta di una scelta che indubbiamente la discosta dagli altri modelli sul mercato, ma che la rende anche adatta principalmente a configurazioni bianche, specialmente se abbinata a una scheda grafica anch’essa grigia.

Per il resto, la scheda segue linee di design abbastanza pulite e sobrie: il dissipatore dell’SSD M.2 Principale riporta lo slogan “Team Up. Fight On”, mentre sulla piastra che copre gli altri slot M.2 è disegnato il falco simbolo di Aorus. Non ci sono LED RGB appariscenti (ad eccezione di una piccola zona sotto il chipset), o altri elementi vistosi che saltano subito all’occhio.

La copertura del pannello I/O presenta unicamente la scritta AORUS, circondata da un disegno moderno che riprende la scritta stessa. Al di sotto di questo blocco d’alluminio troviamo un sistema di alimentazione a 16+2+2 fasi, caratterizzato da un design con 8+8 fasi parallele, più che sufficiente per alimentare i nuovi processori AMD.

Scheda video e SSD PCIe 5.0 ora possono convivere

Una delle novità più interessanti del chipset X870 è la possibilità di installare una scheda video e un SSD PCIe 5.0 senza sacrificare la velocità, traendo il massimo vantaggio da entrambi i componenti. Oltre a uno slot PCIe 5.0 x16, la Aorus Elite ICE supporta tre slot M.2 PCIe 5.0 x4, uno collegato alla CPU e due al chipset X870.

Le possibilità di espansione non finiscono però qui: gli altri due slot PCIe x16 operano a velocità PCIe 4.0, così come il quarto slot M.2. Ci sono anche quattro porte SATA 6Gbps.

La scheda offre quindi tantissima flessibilità ed è perfetta anche per gli utenti più esigenti, che vogliono installare tanti SSD, o che hanno bisogno di un secondo slot PCIe x16 per una scheda d’acquisizione, o pera una seconda scheda video per eseguire, ad esempio, carichi IA.

Rimanendo in ambito memorie, i quattro slot DIMM supportano fino a 192GB di RAM DDR5, con una velocità massima di 7600 MT/s.

Ci sono WiFi 7 e USB4

La Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE integra anche connettività di ultima generazione, grazie al supporto a WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Gigabyte usa due diversi controller per la connettività: se avete una scheda madre REV 1.0, a bordo avrete un MediaTek Wi-Fi 7 MT7925; se invece avete una REV 1.1, il chip usato sarà il Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE.

La dotazione porte del pannello I/O posteriore comprende invece quattro USB-A 2.0, quattro USB-A 3.2 da 5Gbps, due USB-A 3.2 da 10Gbps e due USB-C 40Gbps con supporto DisplayPort. Troviamo poi un’uscita HDMI, una LAN 2,5G, i connettori per le antenne del WiFi 7, il tasto per il flash dal BIOS direttamente da chiavetta, l’uscita audio ottica e due jack da 3,5mm, uno per l’uscita audio e uno per l’ingresso del microfono.

Internamente la scheda offre anche un buon numero di header, a cui collegare le porte USB del case, tra cui anche un connettore per una porta USB 3.2 Gen2x2 da 20Gbps e una porta HDMI, posta sul lato destro e a cui si può collegare un eventuale schermo presente nel case, o un pannello su cui si vogliono mostrare i dati dei sensori.

Dimenticate i cacciaviti

Altro aspetto interessantissimo di questa scheda madre è la presenza della tecnologia EZ Latch praticamente ovunque: gli SSD e i loro dissipatori possono essere facilmente installati senza bisogno di viti, grazie a dei pratici blocchi che possono essere tolti con un semplice tocco.

Ad esempio, per installare un SSD nello slot M.2 principale, non dovrete far altro che sbloccare e rimuovere il dissipatore, inserire l’SSD, accertarvi che sia bloccato dal sistema EZ Latch e riagganciare il dissipatore. Lo stesso vale per la piastra sottostante e per i tre slot M.2 nascosti al di sotto.

Anche lo slot PCIe x16 principale è equipaggiato con un sistema di sgancio rapido che facilita parecchio la vita: basta premere il tasto che si trova sulla destra, vicino alla parte bassa degli slot DIMM, per sganciare la scheda video ed estrarla facilmente.

Una scheda di fascia alta che non costa una fortuna

Questa Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE è quindi una scheda madre di fascia alta ottima per i processori AMD Ryzen di nuova generazione, che si tratti degli attuali Ryzen 9000 o dei futuri Ryzen 9000X3D. Ha un bel design e offre buone possibilità di espansione, tanto da risultare completa per la maggior parte degli utenti; sarà sicuramente apprezzata da chi tiene in forte considerazione il design, grazie allo schema di colori e alle linee sobrie e pulite, che la rendono perfetta per una build bianca e grigia.