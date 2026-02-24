Milano, 23 Febbraio 2026 – In un panorama economico europeo che guarda al 2026 con cautela, Hisense Italia sceglie la carta dell'ottimismo basato sui numeri. Durante un evento stampa tenuto a Milano, Gianluca Di Pietro ha presentato i risultati consolidati dell'anno appena chiuso, delineando un quadro di crescita robusta e diversificata che va ben oltre il tradizionale core business televisivo.
I dati parlano chiaro: il 2025 si chiude con un fatturato di circa 415 milioni di euro, segnando un +20% rispetto al 2024. Un risultato che consolida la posizione del brand nel Bel Paese e che funge da trampolino per un inizio 2026 definito "rassicurante" nonostante le previsioni di mercato non siano delle più rosee.
Oltre la TV: la strategia della diversificazione paga
Se storicamente Hisense è stata associata quasi esclusivamente al mercato dei televisori, i dati presentati a Milano confermano una strategia di diversificazione ormai matura. La crescita non è trainata da un singolo prodotto, ma da un ecosistema home appliance e climate solution in piena espansione.
Ecco il dettaglio della crescita per segmento sul fatturato totale:
- Built-in (Elettrodomestici da incasso): +55% (il vero star del 2025)
- Free-standing (Elettrodomestici liberi): +20%
- Climatizzazione (AC): +20%
- TV: +8%
L'esplosione del segmento Built-in (+55%) suggerisce un successo nelle strategie di penetrazione nei canali specializzati e una crescente appetibilità del brand nel settore premium e nella ristrutturazione domestica.
I dati di mercato GfK: quote in crescita su tutti i fronti
Analizzando i dati forniti da GfK, emerge come Hisense non stia solo vendendo di più, ma stia guadagnando terreno rispetto ai competitor in termini di quote di mercato (share), sia in volume che in valore.
Televisioni: Consolidamento della leadership
Nel settore TV, Hisense mantiene una posizione di forza con una Unit Share del 14,6% e una Value Share del 13,6% nel 2025. Il revenue growth rispetto al 2024 si attesta all'+11%, confermando la capacità di vendere non solo più volumi, ma anche prodotti di fascia medio-alta.
White Goods: Lavaggio e Cottura trainano il growth
È nel bianco che si registrano le percentuali di crescita più aggressive:
- Lavatrici (Washing): Con un aggiornamento a dicembre, il segmento segna un +37% di crescita YoY, attestandosi a una Unit Share del 3,8%.
- Forni (Canale ERT): Revenue in crescita del +23%, con una Unit Share del 6,1%.
Climatizzazione e Refrigerazione
Il settore Cooling mostra una salute ferrea. Il Cooling Totale registra una crescita YoY del +19% (aggiornamento novembre), con una Unit Share del 7,6%. Particolarmente interessante il dato sul Cooling Free-Standing, dove Hisense raggiunge una perfetta parità tra volume e valore: Unit Share e Value Share entrambe all'11,2%, con una crescita del +16,7%. Questo indica una percezione del brand solida anche nella refrigerazione libera installazione.
Outlook 2026: "Il Q1 offre risultati rassicuranti"
Il punto cruciale dell'intervento di Gianluca Di Pietro ha riguardato le prospettive future. Il 2026 si apre con incertezze macroeconomiche che potrebbero frenare i consumi delle famiglie. Tuttavia, i primi indicatori interni sembrano smentire i pessimisti.
"Nonostante il mercato non lasci presagire nulla di buono, già il primo trimestre del 2026 offre risultati rassicuranti e in crescita", ha sottolineato Di Pietro.
Questa dichiarazione suggerisce che il momentum acquisito nel 2025 non è stato un fuoco di paglia, ma il risultato di un posizionamento di marca e di una distribuzione capillare che stanno proteggendo l'azienda dalle fluttuazioni generali del mercato consumer.
Mentre molti competitor faticano a mantenere i volumi pre-pandemia, la strategia di espansione orizzontale (dalla TV al bianco, fino al climate) e la capacità di guadagnare quote di mercato in segmenti competitivi come il Built-in e il Lavaggio sembrano essere la chiave vincente.
Con un fatturato che supera i 415 milioni di euro e un inizio 2026 sotto il segno del "+", Hisense Italia si conferma non più come una sfida emergente, ma come una realtà consolidata e inarrestabile nel panorama tecnologico nazionale.