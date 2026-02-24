Milano, 23 Febbraio 2026 – In un panorama economico europeo che guarda al 2026 con cautela, Hisense Italia sceglie la carta dell'ottimismo basato sui numeri. Durante un evento stampa tenuto a Milano, Gianluca Di Pietro ha presentato i risultati consolidati dell'anno appena chiuso, delineando un quadro di crescita robusta e diversificata che va ben oltre il tradizionale core business televisivo.

I dati parlano chiaro: il 2025 si chiude con un fatturato di circa 415 milioni di euro , segnando un +20% rispetto al 2024 . Un risultato che consolida la posizione del brand nel Bel Paese e che funge da trampolino per un inizio 2026 definito "rassicurante" nonostante le previsioni di mercato non siano delle più rosee.

Oltre la TV: la strategia della diversificazione paga

Se storicamente Hisense è stata associata quasi esclusivamente al mercato dei televisori, i dati presentati a Milano confermano una strategia di diversificazione ormai matura. La crescita non è trainata da un singolo prodotto, ma da un ecosistema home appliance e climate solution in piena espansione.

Ecco il dettaglio della crescita per segmento sul fatturato totale:

Built-in (Elettrodomestici da incasso): +55% (il vero star del 2025)

Free-standing (Elettrodomestici liberi): +20%

Climatizzazione (AC): +20%

TV: +8%

L'esplosione del segmento Built-in (+55%) suggerisce un successo nelle strategie di penetrazione nei canali specializzati e una crescente appetibilità del brand nel settore premium e nella ristrutturazione domestica.

I dati di mercato GfK: quote in crescita su tutti i fronti

Analizzando i dati forniti da GfK , emerge come Hisense non stia solo vendendo di più, ma stia guadagnando terreno rispetto ai competitor in termini di quote di mercato (share), sia in volume che in valore.

Televisioni: Consolidamento della leadership

Nel settore TV, Hisense mantiene una posizione di forza con una Unit Share del 14,6% e una Value Share del 13,6% nel 2025. Il revenue growth rispetto al 2024 si attesta all' +11% , confermando la capacità di vendere non solo più volumi, ma anche prodotti di fascia medio-alta.

White Goods: Lavaggio e Cottura trainano il growth

È nel bianco che si registrano le percentuali di crescita più aggressive:

Lavatrici (Washing): Con un aggiornamento a dicembre, il segmento segna un +37% di crescita YoY , attestandosi a una Unit Share del 3,8%.

Forni (Canale ERT): Revenue in crescita del +23% , con una Unit Share del 6,1%.

Climatizzazione e Refrigerazione

Il settore Cooling mostra una salute ferrea. Il Cooling Totale registra una crescita YoY del +19% (aggiornamento novembre), con una Unit Share del 7,6%. Particolarmente interessante il dato sul Cooling Free-Standing , dove Hisense raggiunge una perfetta parità tra volume e valore: Unit Share e Value Share entrambe all'11,2% , con una crescita del +16,7% . Questo indica una percezione del brand solida anche nella refrigerazione libera installazione.

Outlook 2026: "Il Q1 offre risultati rassicuranti"

Il punto cruciale dell'intervento di Gianluca Di Pietro ha riguardato le prospettive future. Il 2026 si apre con incertezze macroeconomiche che potrebbero frenare i consumi delle famiglie. Tuttavia, i primi indicatori interni sembrano smentire i pessimisti.

"Nonostante il mercato non lasci presagire nulla di buono, già il primo trimestre del 2026 offre risultati rassicuranti e in crescita" , ha sottolineato Di Pietro.

Questa dichiarazione suggerisce che il momentum acquisito nel 2025 non è stato un fuoco di paglia, ma il risultato di un posizionamento di marca e di una distribuzione capillare che stanno proteggendo l'azienda dalle fluttuazioni generali del mercato consumer.

Mentre molti competitor faticano a mantenere i volumi pre-pandemia, la strategia di espansione orizzontale (dalla TV al bianco, fino al climate) e la capacità di guadagnare quote di mercato in segmenti competitivi come il Built-in e il Lavaggio sembrano essere la chiave vincente.