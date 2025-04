I driver "assolutamente abominevoli" di NVIDIA stanno peggiorando

I driver NVIDIA continuano a creare problemi per i videogiocatori di tutto il mondo. Una situazione che negli ultimi mesi si è aggravata in modo preoccupante, come rivelato da un'approfondita indagine condotta dal canale YouTube Gamers Nexus. L'inchiesta conferma ciò che molti utenti sospettavano: i driver recenti del colosso delle GPU presentano difetti significativi che compromettono l'esperienza di gioco, portando a crash frequenti e blocchi di sistema, descritti dagli esperti come "assolutamente abominevoli" e "completamente imbarazzanti" per un'azienda del calibro di NVIDIA.

Le problematiche non sono limitate a una singola serie di schede grafiche. Sia i possessori delle nuovissime RTX 50 che quelli delle precedenti RTX 40 hanno segnalato schermi che diventano improvvisamente neri e sistemi completamente bloccati. I primi segnali d'allarme erano arrivati direttamente dagli sviluppatori di titoli come "The First Berserker: Khazan" e "InZoi", che avevano consigliato esplicitamente ai giocatori di tornare a versioni precedenti dei driver per evitare problemi.

Le tecnologie proprietarie sotto accusa

L'aspetto più interessante emerso dall'indagine è che molti dei problemi sembrano legati proprio alle tecnologie esclusive di NVIDIA. Durante i test, Gamers Nexus ha utilizzato un sistema con due monitor di diverse caratteristiche (risoluzione, frequenza di aggiornamento e certificazione G-Sync) collegati a una RTX 4070 Super. Sebbene non sia la configurazione ideale per test di prestazioni, rappresenta un setup realistico per molti videogiocatori.

I ricercatori sono riusciti a riprodurre crash in diversi titoli popolari come "Star Wars: Outlaws", "Marvel Rivals", "Cyberpunk 2077" e "Shadow of the Tomb Raider". Sorprendentemente, la causa dei problemi variava da gioco a gioco. In "Marvel Rivals", per esempio, l'attivazione della tecnologia DLSS Frame Generation provocava il crash, mentre in "Star Wars Outlaws" bastava riprendere una partita per mandare in tilt il sistema.

A volte la soluzione più semplice è nascosta nei dettagli più banali.

Un dettaglio particolarmente curioso riguarda le porte fisiche delle GPU. Gli esperti hanno scoperto che semplicemente cambiando l'ordine delle connessioni DisplayPort si potevano risolvere i crash in "Cyberpunk 2077". Questo fenomeno è stato riscontrato anche da altri tester, che hanno notato come a volte sia necessario passare temporaneamente a un cavo HDMI per ottenere un segnale video al primo avvio, per poi tornare normalmente al DisplayPort.

Le tecnologie proprietarie sembrano essere al centro dei problemi. G-Sync, DLSS Frame Generation e Reflex, tutte soluzioni esclusive NVIDIA, in diverse situazioni hanno contribuito ai crash. Questo è particolarmente problematico considerando che queste sono esattamente le funzionalità premium per cui molti consumatori scelgono le schede NVIDIA rispetto alla concorrenza.

Per gli utenti che stanno affrontando questi problemi, Gamers Nexus ha suggerito alcune soluzioni temporanee. In primo luogo, provare porte diverse sulla GPU, magari passando temporaneamente da DisplayPort a HDMI. In secondo luogo, disattivare le tecnologie proprietarie come G-Sync, DLSS Frame Generation e Reflex, anche se questo significa rinunciare a funzionalità per cui si è pagato un premium.

La soluzione più radicale ma efficace resta quella di tornare a versioni precedenti dei driver utilizzando lo strumento Display Driver Uninstaller (DDU). Un consiglio che molti professionisti stanno seguendo, preferendo la stabilità alle ultime ottimizzazioni o funzionalità.

Mentre gli utenti attendono una risposta ufficiale e risolutiva da parte di NVIDIA, la situazione solleva interrogativi sulla qualità del controllo software in un'azienda che si è sempre presentata come leader del settore. La frustrazione della community è palpabile, soprattutto considerando i prezzi premium delle schede grafiche NVIDIA e l'aspettativa di un'esperienza d'uso impeccabile che dovrebbe accompagnarli.