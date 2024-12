I Macbook Air con processore M4 arriveranno in anticipo quest'anno

Apple, come pronosticato, si prepara a lanciare nuovi MacBook Air con chip M4 all'inizio del 2025, seguiti da iPad e iPhone SE di quarta generazione nel corso della primavera, secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg.

I nuovi MacBook Air con processore M4 saranno il primo grande lancio hardware di Apple nel 2025, probabilmente a gennaio o febbraio. Seguiranno poi in primavera (marzo) i nuovi iPad di 11a generazione, iPad Air di 7a generazione e iPhone SE di quarta generazione.

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di lanci per Apple.

Questa sequenza di lanci conferma le precedenti previsioni di Gurman e si allinea con la strategia di Apple di rinnovare regolarmente le sue linee di prodotti. I nuovi MacBook Air sono particolarmente attesi, essendo già stati anticipati da Apple stessa.

Riguardo all'iPad entry-level di 11a generazione, secondo fonti citate da MacRumors, arriverà con iPadOS 18.3 preinstallato. Questo aggiornamento software, insieme a iOS 18.3, è previsto per fine gennaio o inizio febbraio, in tempo per l'uscita dei nuovi iPad a marzo.

Con il lancio di nuovi iPad, iPad Air e iPhone SE 4, è probabile che Apple organizzi un evento completo di presentazione, piuttosto che limitarsi a dei semplici comunicati stampa, attesi invece per i MacBook Air. Questo potrebbe includere un keynote pre-registrato, e trasmesso in streaming, con il CEO Tim Cook che illustra le novità dal campus di Apple Park a Cupertino.

I nuovi prodotti rappresenteranno importanti aggiornamenti per le rispettive linee:

I MacBook Air M4 porteranno miglioramenti in termini di prestazioni, efficienza energetica e qualità dello schermo .

. L'iPad entry-level di 11a generazione potrebbe arrivare con un lieve redesign e nuove funzionalità.

e nuove funzionalità. L'iPhone SE 4 dovrebbe adottare un design più moderno, sottile e nuove funzioni dedicate a Apple intelligence.

Apple non ha ancora confermato ufficialmente date o dettagli sui prossimi lanci. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti da fonti affidabili come Gurman offrono un'anteprima credibile di ciò che possiamo aspettarci nei prossimi mesi dall'azienda di Cupertino.