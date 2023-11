I migliori siti dove acquistare licenze originali di Windows e Office

Windows e Office rappresentano senza ombra di dubbio due dei software più popolari e diffusi tra gli utenti. Office, ribattezzato ormai in Microsoft 365, è disponibile anche per MacOS e rappresenta la suite più completa per quanto riguarda le funzioni di scrittura. Nel corso degli anni, il software si è evoluto, includendo ora anche applicazioni come OneDrive e Teams, oltre ai classici Word, Excel e PowerPoint.

D'altro canto, Windows è il sistema operativo sviluppato da Microsoft, la stessa azienda dietro Microsoft 365. Entrambi i software hanno una caratteristica in comune: necessitano di un processo di attivazione. Se per quanto riguarda Windows l'attivazione non rappresenta di solito un problema, dato che la maggior parte dei PC pre-assemblati viene venduta con licenza già attivata, la situazione con Microsoft 365 è leggermente diversa. Spesso, infatti, all'acquisto di un nuovo PC è incluso solamente un periodo di prova gratuito per Microsoft 365, al termine del quale il software cesserà di funzionare. Il programma non verrà disinstallato automaticamente, ma richiederà l'inserimento di un codice di attivazione per continuare ad essere utilizzato.

Questo codice di attivazione non deve per forza essere acquistato dalle fonti ufficiali Microsoft, ma può essere ottenuto anche attraverso diversi siti specializzati nella vendita di licenze. In questo articolo vi indichiamo proprio i migliori siti dove poter acquistare licenze originali di Windows e Microsoft 365, oltre ad eventuali altre licenze per altri software.

Optare per l'acquisto di licenze attraverso questi siti può tradursi in un risparmio notevole rispetto alle fonti ufficiali Microsoft, da consentirvi di acquistare licenze originali per poche decine di euro. Questo risparmio talvolta può indurre a pensare che le licenze siano contraffatte o che cessino di funzionare dopo pochi mesi. Tuttavia, vi garantiamo che l'acquisto di chiavi di licenza dai siti da noi consigliati è legale e farà sì che i programmi funzioneranno senza problemi riguardanti lo stato di attivazione. Basterà soltanto prestare attenzione a scegliere la versione corretta, poiché sia Windows che Microsoft 365 sono disponibili in diverse versioni, ognuna con funzionalità differenti. In sostanza, avrete l'opportunità di ottenere una versione originale del software a una frazione del prezzo.

I rivenditori di licenze digitali sono affidabili?

La questione dell'affidabilità dei rivenditori di licenze digitali è sempre attuale, soprattutto considerando che spesso questi venditori offrono prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli proposti sul sito ufficiale del produttore del software, in alcuni casi arrivando a riduzioni del 90%. Inevitabilmente, ciò porta a interrogarsi sulla sicurezza di tali acquisti e su come identificare un rivenditore affidabile.

Il metodo più rapido ed efficace per valutare la fiducia in un rivenditore è la consultazione di recensioni su piattaforme di terze parti, come Trustpilot. Benché possa normale trovare qualche recensione negativa, è importante considerare la valutazione complessiva, ossia la media delle opinioni espresse dai clienti da quando il rivenditore opera nel mercato. Non lasciatevi scoraggiare da una singola recensione sfavorevole se essa è seguita da numerose valutazioni positive.

Un altro elemento rassicurante è l'eventuale autorizzazione del rivenditore da parte del produttore stesso, ad esempio Microsoft. Infine, la presenza di un servizio clienti attivo, preferibilmente in lingua italiana e capace di rispondere tempestivamente alle vostre domande, è un segno ulteriore di un sito affidabile.

Devo scaricare la ISO di Windows per attivare la licenza?

Se avete già installato Windows sul vostro computer, non è necessario scaricare la ISO del sistema operativo per attivare la vostra licenza. Sarà sufficiente invece inserire il codice della licenza che avete acquistato nelle impostazioni del sistema. Indipendentemente dalla versione di Windows che state utilizzando, potete andare nelle impostazioni (rappresentate dall'icona a forma di ingranaggio) e selezionare la voce "Attivazione". Se preferite, potete utilizzare anche la funzione di ricerca integrata di Windows, che dovrebbe portarvi direttamente alla finestra desiderata digitando semplicemente "attivazione" nel campo di ricerca. Una volta arrivati nella finestra giusta, basta incollare il seriale che avete acquistato e confermare. Dopo ciò, Windows sarà attivato e potrebbe essere necessario riavviare il sistema.

Se invece volete fare un'installazione pulita di Windows, avrete bisogno della ISO, che potete scaricare direttamente da Microsoft tramite il software Media Creation Tool. Vi consigliamo di consultare la nostra guida su come installare Windows 11 per maggiori dettagli. Durante il processo di installazione, vi sarà richiesto di inserire il codice della licenza. In questo caso, potete inserirlo direttamente in questa fase e la procedura installerà la versione di Windows che avete acquistato.

Queste licenze sono a vita o scadono?

Le licenze di attivazione di Windows sono generalmente a vita, ma è importante prestare attenzione alle licenze OEM, che sono spesso popolari tra i rivenditori con i prezzi più bassi. Le licenze OEM sono valide a vita, ma sono limitate all'utilizzo su un singolo PC. In altre parole, possono essere attivate solo una volta e funzioneranno esclusivamente sul computer su cui sono state attivate in origine. Inoltre, se si cambia un componente hardware del PC, la licenza potrebbe non riconoscere più Windows come una copia autentica, richiedendo quindi l'inserimento di un nuovo codice di attivazione.

Per quanto riguarda altri software, come ad esempio lo stesso Office di Microsoft, la durata delle licenze può variare. In alcuni casi, potrebbe esserci un periodo di utilizzo limitato, al termine del quale la licenza scade e il software smette di funzionare. È quindi fondamentale verificare i termini e le condizioni della licenza per comprendere la sua durata e le eventuali restrizioni d'uso. In alcuni casi, si potrebbe optare per un abbonamento annuale o mensile, mentre in altri casi si potrebbe acquistare una licenza a vita con un pagamento una tantum, che potrebbe essere più elevato rispetto al costo di un abbonamento.