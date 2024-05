Migliori antivirus (maggio 2024)

In un'era sempre più digitalizzata, la sicurezza informatica è ormai diventata una necessità indispensabile. Essenziali per la protezione dei nostri dati personali, i migliori antivirus svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza di ogni dispositivo connesso a Internet, che si tratti di un computer desktop, un portatile, uno smartphone o un tablet. Infatti, nell'odierno contesto di minacce online sempre più evolute e pervasive, salvaguardare la nostra privacy e i nostri dati durante la navigazione in rete e l'uso dei dispositivi connessi è quasi un dovere.

Nel corso degli ultimi anni, la pandemia di COVID-19 ha profondamente trasformato le nostre abitudini, spingendo verso una sempre maggiore digitalizzazione del lavoro e dell'apprendimento. Questa crescente esposizione alla rete ha purtroppo comportato anche un aumento dei rischi di infezione, con possibili danni ai nostri sistemi, ai dati personali e alla nostra identità digitale.

Le minacce alla nostra sicurezza digitale sono estremamente variegate e possono provenire da diverse fonti: virus informatici, phishing, trojan, ransomware e malware sono solo alcune dei esse. A queste si aggiungono i rischi legati a un cattivo uso dei nostri dispositivi, come l'accumulo eccessivo di dati senza backup, la mancata pulizia delle memorie temporanee e delle cache dei software, l'uso di software non aggiornati o, peggio ancora, piratati.

Fortunatamente, le soluzioni per proteggere e mantenere efficienti i nostri computer e dispositivi connessi sono numerose e si adattano a una vasta gamma di esigenze e budget. In questa guida, ci concentreremo sulle migliori suite antivirus disponibili online. Queste soluzioni, a differenza dei software antivirus più "standard" come Windows Defender, offrono una protezione completa, che va oltre la semplice protezione dai virus. Infatti, le suite antivirus includono diverse funzionalità aggiuntive, come firewall, protezione anti-phishing, strumenti per la privacy online e molto altro ancora. Inoltre, molti di questi pacchetti offrono anche strumenti per l'ottimizzazione del sistema, la pulizia dei file inutili e l'aggiornamento dei programmi, garantendo così non solo la sicurezza, ma anche la massima efficienza del nostro dispositivo.

Come scegliere un Antivirus

La scelta di un antivirus è un processo che richiede attenzione e considerazione di diversi fattori tecnici. Innanzitutto, è fondamentale optare per un software che offra un alto livello di protezione senza generare conflitti con altri programmi installati sul dispositivo. Questo è particolarmente importante nel caso di altre suite di sicurezza o software che intervengono sui registri di sistema.

Inoltre, è cruciale selezionare un antivirus che resisti ai tentativi di chiusura forzata dei suoi processi da parte di software dannosi. Questo tentativo è spesso mirato a eludere la protezione in tempo reale e sfruttare eventuali vulnerabilità per attaccare il sistema. Pertanto, un buon antivirus dovrebbe garantire una protezione costante e aggiornata, capace di affrontare le minacce informatiche in continua evoluzione. Questo implica la necessità di aggiornamenti frequenti, possibilmente quotidiani, che non dovrebbero tuttavia compromettere le prestazioni del dispositivo. Le scansioni automatiche sono un'altra caratteristica fondamentale degli antivirus più affidabili. Questi programmi dovrebbero agire in modo proattivo, consentendo all'utente di programmare o comunque specificare quando sia appropriato eseguire una scansione automatica (ad esempio, quando il dispositivo è inattivo).

Tuttavia, la protezione dei dispositivi è solo uno degli aspetti da considerare in una suite di sicurezza. Infatti, un prodotto completo dovrebbe includere anche una protezione firewall, plug-in ed estensioni per browser per prevenire crimini e frodi informatiche, nonché strumenti capaci di bloccare efficacemente ransomware e malware. Tra gli strumenti aggiuntivi graditi, ci sono l'accesso a una VPN per proteggersi da monitoraggio e censura, e strumenti per la pulizia e la manutenzione del PC. Molti software di sicurezza includono inoltre strumenti aggiuntivi come software di gestione delle password, spazio di archiviazione criptato sicuro nel cloud, strumenti di controllo parentale, e molto altro.

Un altro fattore da considerare è l'uso delle risorse. Gli antivirus richiedono specifiche risorse per funzionare in modo ottimale. Sebbene tutte le aziende del settore si impegnino a minimizzare l'impatto dei loro prodotti sui dispositivi, è necessario tenere in conto determinati requisiti hardware nella valutazione dell'acquisto. Infine, un buon prodotto di sicurezza dovrebbe essere di facile utilizzo sia per gli utenti esperti che per quelli occasionali. Un'interfaccia utente chiara, un'organizzazione logica degli strumenti a disposizione, pop-up di aiuto e la possibilità di contattare gli sviluppatori sono tutti elementi che possono fare la differenza nella scelta dell'antivirus più adatto alle vostre esigenze.

Mentre gli antivirus gratuiti possono offrire una protezione di base, questa può non essere sufficiente in un mondo sempre più digitalizzato in cui computer e dispositivi connessi giocano un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana. Inoltre, molti dei software che abbiamo valutato sono disponibili anche su dispositivi mobili e consentono l'installazione su più device. Questo significa che l'acquisto può essere diviso tra i membri della famiglia o anche tra amici. Comunque, se preferite un'opzione gratuita, abbiamo preparato una lista dei migliori antivirus gratuiti, sebbene sia importante valutare attentamente le vostre specifiche esigenze.

Oltre a tutto ciò, è utile considerare il tipo di antivirus in base alla piattaforma specifica su cui lo utilizzerete. Ad esempio, se utilizzate principalmente dispositivi e computer Apple, potreste valutare uno dei migliori antivirus per Mac. Se invece la vostra preoccupazione principale sono i ransomware, una forma di malware particolarmente dannosa e sempre più diffusa, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai migliori antivirus per proteggersi dai ransomware. Abbiamo anche preparato una serie di consigli su come rimuovere un malware dal vostro sistema.

È necessario sottolineare l'importanza vitale di un processo di formazione e aggiornamento continuo in materia di sicurezza informatica. Essere al corrente dei rischi potenziali e delle misure preventive da adottare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza personale e quella dei propri dispositivi. Viviamo in un'epoca in cui i cybercriminali diventano sempre più sofisticati, pertanto è fondamentale essere preparati e informati su come affrontare queste minacce in evoluzione.

In questo contesto, un buon software antivirus svolge un ruolo cruciale. Non dovrebbe limitarsi a offrire una protezione solida e affidabile, ma dovrebbe anche includere strumenti educativi pensati per aiutare gli utenti a comprendere le minacce emergenti e a capire come proteggersi. Questo può includere, ad esempio, risorse informative su nuovi tipi di malware o tecniche di phishing, suggerimenti per la sicurezza online e guide su come riconoscere e evitare potenziali pericoli.

L'antivirus ideale dovrebbe anche fornire un servizio di assistenza clienti efficace e tempestivo. In un momento di crisi, quando ci si trova di fronte a un problema o si ha un dubbio, è fondamentale poter fare affidamento su un team di supporto competente e reattivo, che possa fornire risposte chiare, rapide e soluzioni efficaci. Che si tratti di una semplice domanda su come utilizzare una determinata funzionalità o di un problema più complesso legato a un potenziale attacco, avere un team di supporto su cui contare fa la differenza.

Da cosa ci protegge un Antivirus

Un antivirus che vale la pena prendere in considerazione deve includere diversi livelli di sicurezza per proteggervi dalle moderne minacce informatiche. Ciò significa che deve essere efficace sia contro i malware tradizionali, sia contro il ransomware, dato che questo tipo di minaccia è in grado di danni ben peggiori di un virus convenzionale. Ecco le principali minacce da cui dovrebbe proteggervi un antivirus:

Virus

Programmi dannosi che si comportano come la loro controparte organica, moltiplicandosi e infettando un numero esponenziale di dispositivi. Di solito sono “associati” a un eseguibile che, quando lo si avvia inconsapevolmente, agisce anche da innesco per il contagio;

Trojan

Sono software che si “fingono” altri software, ingannando l’utente che li scarica e li esegue sul proprio hardware. A questo punto, il Trojan apre la strada ad altri virus e malware sul computer bersaglio;

Worm

Sono programmi che sfruttano le falle di sicurezza e le vulnerabilità del sistema operativo o di altri software di uso comune, come il browser, per infettare il computer. A differenza dei normali virus, i worm possono moltiplicarsi e diffondersi autonomamente e senza eseguire alcun file infetto;

Spyware

Software progettati per spiare e raccogliere informazioni sugli utenti che usano il computer. Lo spyware cerca di nascondersi e, dopo aver raccolto questi dati, prova a inviarle a server controllati da criminali;

Rootkit

Un particolare tipo di malware, progettato per dare agli hacker l’accesso e il controllo in remoto di un dispositivo, senza essere notato dalle vittime e dal software di sicurezza installato sui dispositivi infetti. Quando un hacker accede a un dispositivo colpito da un rootkit, può accedere ai file, copiarli ed eseguirli, cambiare le impostazioni di sistema, installare programmi aggiuntivi (di solito altri tipi di malware e virus) e così via. La particolare natura dei rootkit li rende difficili da rilevare e rimuovere da una macchina infetta, ma le soluzioni che proponiamo sono predisposte a prevenire questi rischi;

Ransomware

Programmi maligni che, una volta che infettano il computer, ne prendono il controllo e criptano tutti i file contenuti al suo interno. Al termine dell'attacco, i ransomware ricattano le vittime estorcendo denaro. Un noto ransomware italiano diffuso qualche anno fa mostrava una schermata fissa con riferimenti alle Forze dell'ordine e al presidente G. Napolitano;

Adware

Software che invadono lo schermo con centinaia di pubblicità, soprattutto durante sul browser. Anche se non rientra in una definizione stringente di malware, l'adware spesso danneggia le prestazioni del computer e l'esperienza d’uso dell'utente, eventualmente contribuendo a infettare il computer con malware.

Attacchi di rete

Talvolta gli hacker cercano di prendere il controllo di un dispositivo a distanza con un approccio aggressivo. È in questi casi che emerge l’importanza di un buon firewall, che deve segnalare il traffico sospetto durante la navigazione online. I prodotti che abbiamo inserito nella guida prevedono anche delle opzioni dedicate al firewall;

Minacce web

Il browser dovrebbe essere la prima linea di difesa contro il malware. Perciò un buon software di sicurezza deve includere un modulo, un’estensione, delle opzioni dedicate alla protezione online che metta in guardia dal visitare siti web con contenuti potenzialmente dannosi. È meglio prevenire il rischio che il computer si infetti, evitando le minacce online.

Furti di dati

Alcuni pacchetti di antivirus includono dei browser isolati e protetti, pensati per salvaguardare la vostra identità digitale online e le vostre transazioni bancarie. Se utilizzate spesso i vostri dispositivi connessi per le vostre normali operazioni di home banking, tenete conto dell'eventuale presenza di strumenti di protezione nel pacchetto antivirus da acquistare.