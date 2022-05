In occasione dell’evento Intel Vision 2022, Intel ha presentato sei nuovi processori mobile facenti parti della famiglia Alder Lake di dodicesima generazione. In particolare, queste nuove CPU, denominate Core HX, puntano a offrire prestazioni paragonabili a chip desktop su dispositivi mobile, prevalentemente destinati a professionisti e workstation.

Chris Walker, corporate vice president di Intel e general manager di Mobility Client Platforms, ha affermato:

Con la nuova architettura del core e i limiti di potenza più elevati dei processori Intel Core HX di 12a generazione stiamo permettendo ai creatori di contenuti di affrontare i flussi di lavoro più esigenti come mai prima d’ora – per esempio, l’esecuzione di rendering 3D in background mentre si continua a iterare su altre risorse 3D nella scena. Non dovrete più aspettare che i carichi di lavoro ad alta intensità debbano terminare prima di passare ad altri. I giocatori e i creatori di contenuti avranno anche accesso a tecnologie di piattaforma ad alta larghezza di banda come PCIe Gen 5 con supporto RAID e il supporto per le memorie ECC allo scopo di garantire alti livelli di integrità e affidabilità dei dati del sistema.