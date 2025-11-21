I VULKKANO PRO4 rivoluzionano l'audio da studio portandolo sulla scrivania

I VULKKANO PRO4 sono gli ultimi altoparlanti monitor attivi rilasciati da VULKKANO, un marchio europeo con sede a Valencia. Questi altoparlanti, disponibili a 109,99€ sul loro sito web e su marketplace come Amazon, si distinguono per un profilo sonoro bilanciato e una vasta gamma di connessioni.

VULKKANO PRO4, chi dovrebbe acquistarli?

I PRO4 sono descritti come "Fatti per creare e durare". Il set 2.0 è stato concepito per l'uso in ambienti di produzione musicale, missaggio e mastering. Grazie alla loro buona risposta sonora e alle dimensioni compatte, sono ideali per studi casalinghi per principianti o per configurazioni di creatori. Sono anche consigliati per migliorare l'audio di computer e laptop, offrendo un suono chiaro per musica, serie TV o videogiochi.

Ogni altoparlante integra un woofer da 4 pollici per bassi potenti e un tweeter a cupola in seta da 1 pollice. Questa configurazione garantisce una risposta in frequenza di 50Hz-20kHz, adatta per lavori in studio esigenti. L'amplificazione è gestita da un amplificatore digitale che fornisce una potenza RMS non distorta di 80W. Questa potenza è sufficiente per riempire stanze di piccole e medie dimensioni con audio chiaro. Inoltre, il bass reflex posteriore ottimizza l'uscita dell'aria per una riproduzione audio efficace, sebbene si raccomandi di lasciare un po' di spazio tra gli altoparlanti e il muro.

La connettività è il punto di forza

La connettività è una caratteristica chiave, e i PRO4 la massimizzano includendo anche un'uscita per cuffie. Sul pannello posteriore si trovano:

Connessioni analogiche: TRS, AUX e RCA, che consentono l'uso con dispositivi professionali come schede audio e componenti hi-fi come giradischi.

Connessioni digitali: in particolare la connessione ottica, utile per DAC/Amp stazionari o per il collegamento diretto al TV.

: in particolare la connessione ottica, utile per DAC/Amp stazionari o per il collegamento diretto al TV. Bluetooth di alta qualità per connettere smartphone, tablet o DAP senza interferenze.

Sul pannello frontale, i PRO4 offrono un'uscita da 3,5mm per cuffie e un'ulteriore uscita AUX. Questa versatilità permette agli utenti di eseguire controlli rapidi del mix o di ascoltare musica in modo discreto senza cambiare dispositivo di uscita. Gli altoparlanti offrono anche opzioni per personalizzare il suono, tra cui:

Una modalità EQ preimpostata che esalta i bassi e ammorbidisce gli acuti rispetto al suono predefinito.

Un equalizzatore fisico sul pannello posteriore per regolare i livelli di bassi e acuti da +6dB/−6dB.

Per il controllo, è presente un selettore del volume cliccabile e un piccolo schermo per selezionare e identificare l'ingresso/uscita. Il design minimalista e le dimensioni compatte (142×178×230mm) permettono di collocare i PRO4 in qualsiasi spazio. Sono costruiti con materiali durevoli e sono disponibili nei colori bianco e nero, adattandosi facilmente a diverse configurazioni.

