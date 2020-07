iiyama presenta il nuovo monitor Prolite 4K, ideale per un uso da ufficio

Iiyama ha recentemente annunciato un nuovo monitor da ufficio che sicuramente farà la gioia di tutti gli amanti delle risoluzioni elevate. Stiamo parlando del Prolite XU2792UHSU-B1, dispositivo molto simile al precedente XUB2792UHSH, ma dotato di uno stand non regolabile.

Il pannello IPS da 27” a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) ha una finitura opaca, adatta per ridurre al minimo i riflessi dell’ambiente circostante, ed una frequenza di aggiornamento pari a 75Hz. Come da tradizione IPS, gli angoli di visione sono piuttosto buoni ed arrivano sino a 178° sia sull’asse orizzontale che su quello verticale. Il tempo di risposta, pur non trattandosi di un monitor pensato per i videogiocatori, non è affatto male, attestandosi a 4ms GtG. Dal punto di vista della riproduzione cromatica, il display supporta sino a 1,07 miliardi di colori in modalità 8bit + Hi-FRC ed offre una luminosità di 300nit con un rapporto di contrasto di 1000:1. Infine, riportiamo che la copertura sRGB è pari al 100%, mentre quella NTSC arriva sino al 72%.

Per non affaticare eccessivamente i vostri occhi durante le lunghe giornate di lavoro sono state implementate la tecnologia Flicker-Free e la modalità Blue Light. Inoltre, se avete bisogno di tenere sott’occhio più dispositivi con lo stesso monitor ed aumentare la vostra produttività, sono presenti le opzioni Picture-in-Picture e Picture-By-Picture.

Passando al reparto connettività, troviamo una porta DVI, una HDMI ed una DisplayPort che supportano segnali sino a 4K 60Hz. Non manca il consueto jack audio da 3,5mm ed un hub USB 3.0 a due porte. Per ascoltare della musica senza troppe pretese, il dispositivo è dotato anche di due speaker da 2W. Se necessitate di una maggiore flessibilità, infine, potrete fissare il monitor ad un supporto VESA aderente allo standard 100 x 100 mm. I consumi del dispositivo sono abbastanza ridotti, dato che si attestano solitamente a 35W, mentre se il monitor è spento o in standby-by calano sino ad appena 0,5W. All’interno della confezione sono presenti, oltre al cavo d’alimentazione, anche quello USB, HDMI e Display Port.

Al momento iiyama non ha ancora svelato i dettagli inerenti al prezzo e la disponibilità sul mercato.