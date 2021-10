Il Core i9-12900K è già in vendita in Cina

In attesa che Intel lanci i suoi processori Alder Lake di dodicesima generazione, i commercianti cinesi (come riportato da Yuuki_AnS) stanno già vendendo engineering sample su Taobao. Dato che ci stiamo avvicinando alla data di lancio rumoreggiata del 4 novembre (precedentemente era il 19 dello stesso mese), i venditori probabilmente stanno cogliendo l’occasione per sbarazzarsi dei campioni illegali. Il venditore Taobao ha pubblicizzato i sample Core i9-12900K come chip ES2, il che significa che le specifiche di questi non sono molto vicine alle versioni finali al dettaglio e probabilmente contengono qualche bug.

Credit: TaoBao

Sappiamo già che il modello di punta di Alder Lake gestisce 16 core in totale, composti da otto Golden Cove e otto Gracemont. Nella pagina del prodotto viene indicata una velocità di clock tra 4 e 5 GHz, che è in linea con le specifiche trapelate. Sembra che il Core i9-12900K avrà un base clock di 3,2GHz e un boost clock di 5,3GHz, nonché una cache L3 da 30MB. Il chip si inserirà ovviamente nel nuovo socket LGA1700 e offrirà supporto alle tecnologie DDR5 e PCIe 5.0. Per quanto riguarda le prestazioni, il Core i9-12900K, se ci si deve fidare dei primi benchmark, farà fatica a battere il processore Core i9-11900K (Rocket Lake) in alcuni carichi di lavoro, mentre in altri dovrebbe cavarsela molto meglio.

Non è la prima volta che vediamo il Core i9-12900K in vendita in Cina. Un precedente commerciante aveva distribuito qualification sample di Core i9-12900K al prezzo di 1.250 dollari. Questo venditore di Taobao, invece, chiede solo 700$ per i suoi processori ES2. Inoltre, i qualification sample sono più vicini a quelli definitivi rispetto agli engineering sample. Per fare un confronto, un particolare rivenditore statunitense ha inserito a listino il Core i9-12900K a 604,89$, quindi sborsare anche 700$ per un processore ES2 non sembra un cattivo affare.

Credit: TaoBao

Al momento non ha senso acquistare alcun chip Alder Lake poiché non ci sono schede madri disponibili per ospitare questi processori ibridi. Sorprendentemente, le schede madri Intel serie 600 non si trovano in vendita nemmeno sul mercato nero cinese.