Il Raspberry Pi con modulo USB-C Ethernet grande quanto una moneta: il genio del giorno

Un ingegnoso sviluppatore noto come Alan ha creato un modulo Ethernet estremamente compatto basato sul chip RP2040 di Raspberry Pi, con supporto simultaneo per Ethernet e USB Type-C. Il dispositivo è stato progettato per offrire massima versatilità in applicazioni che richiedono connettività sia Ethernet che USB.

Il modulo utilizza un nuovo chip WIZnet W55RP20, che combina il controller Ethernet W5500 con il microprocessore RP2040. Alan ha realizzato un PCB personalizzato per integrare questi componenti in un form factor simile alle schede QTPy di Adafruit e Xiao di Seeed.

La sfida principale del progetto era garantire il funzionamento simultaneo di Ethernet e USB 2.0. Alan è riuscito nell'intento, come dimostrato in un video pubblicato su YouTube in cui si vede il modulo connesso contemporaneamente via Ethernet e USB Type-C.

Questo progetto evidenzia le potenzialità del chip RP2040 di Raspberry Pi per creare soluzioni hardware personalizzate e innovative; d'altronde, la disponibilità di questo microprocessore economico e versatile ha aperto nuove possibilità per maker e sviluppatori.

Il PCB presenta su un lato una porta USB Type-C, mentre sull'altro lato sono presenti un jack Ethernet e una porta USB 2.0. Nonostante le dimensioni ridotte e la complessità dei componenti SMD, Alan ha confermato che entrambe le connessioni funzionano in modo stabile anche quando utilizzate simultaneamente.

Per testare il modulo, Alan ha utilizzato l'applicazione Hercules, dimostrando la connessione riuscita tra due schede tramite Ethernet e USB-C. I dettagli completi del progetto, inclusi schemi e codice sorgente, sono disponibili sulla piattaforma Hackster.

Insomma, questo innovativo modulo Ethernet/USB ultra-compatto rappresenta un esempio concreto di come la comunità maker stia sfruttando le potenzialità del chip RP2040 per creare soluzioni hardware originali e funzionali, spingendosi oltre i confini delle schede Raspberry Pi standard.

Il chip RP2040 è un prodotto relativamente recente della Raspberry Pi Foundation: questa organizzazione, fondata nel 2009 nel Regno Unito, ha l'obiettivo di rendere l'informatica accessibile a tutti, soprattutto nel campo educativo. Il loro primo prodotto, il Raspberry Pi Model B, è stato lanciato nel 2012 e ha rapidamente guadagnato popolarità tra hobbisti, maker e educatori.

Il progetto in questione rappresenta un perfetto esempio di come la comunità maker stia portando avanti l'innovazione, combinando tecnologie esistenti in modi nuovi e creativi. Questo spirito di innovazione e sperimentazione è ciò che continua a spingere avanti il campo dell'elettronica e dell'informatica, aprendo nuove possibilità per il futuro.