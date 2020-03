Il Ryzen 5 4500U di AMD supera il Core i7-10710U su Geekbench

Dopo la presentazione di Lenovo dei nuovi ThinkPad T con processori Ryzen 4000, è proprio un laptop Lenovo con uno dei nuovi Ryzen 5 a registrare l’incredibile risultato su Geekbench: il punteggio ottenuto dalla CPU ha superato quello di alcuni concorrenti che montano un i7 di decima generazione.

Nel dettaglio si tratta di un processore Ryzen 5 4500U a sei core con scheda grafica Radeon, supportato da 8GB di memoria RAM ed un clock base di 2,83GHz, che è riuscito ad ottenere un punteggio di 1083 in single-core e 4744 in multi-core, numeri superiori a quelli ottenuti in alcuni test dal processore Intel Core i7-10710U.

La CPU è montata su un laptop Lenovo di cui non viene specificato praticamente nulla, se non l’appartenenza all’azienda cinese, il quale viene identificato semplicemente con “Lenovo INVALID”, il che potrebbe fare escludere che si tratti dei serie T citati in precedenza.

Ciò che però sorprende, al di là del notevole punteggio, è la disparità (almeno sulla carta) tra i due processori. Il processore a sei core dell’azienda di Santa Clara gode infatti, oltre che di un clock maggiore, anche della tecnologia Hyper-threading, mentre il Ryzen possiede un clock inferiore (sia di base che in boost) e manca del supporto alla divisione dei core in due thread.

È ovvio che allo stato attuale esprimere un giudizio definitivo è prematuro e c’è comunque da considerare che il Ryzen 5 4500U sorpassa il Core i7-10710U solo in alcuni casi specifici, mentre in altri rimane evidente il vantaggio della proposta di Intel. Tuttavia considerando le differenti fasce di prezzo in cui si collocano le due CPU è interessante vedere prestazioni simili sul Ryzen 5 che potrebbe diventare un punto di riferimento per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.