Lenovo presenta i nuovi ThinkPad serie T con processori Ryzen 4000

Lenovo ha presentato oggi la nuova gamma di computer portatili business ThinkPad T che includerà tre modelli: il ThinkPad T14, il ThinkPad T14s ed il Thinkpad T15. Per quanto riguarda i primi due modelli, la differenza è rappresentata esclusivamente dalle dimensioni; in particolare il T14 avrà uno spessore di 17,9 mm mentre il T14s (slim) avrà uno spessore leggermente ridotto di 17,2 mm. Per quanto riguarda invece il ThinkPad T15 lo spessore raggiunge i 19,1 mm.

La novità più interessante della gamma è tuttavia la serie di processori offerti da Lenovo: i nuovi ThinkPad infatti saranno i primi ad equipaggiare i nuovissimi processori AMD Ryzen 4000 Pro mobile, in alternativa ai tradizionali Intel Core, in questo caso di decima generazione.

L’intera gamma sarà disponibile con diverse opzioni per il monitor, che vanno da un tradizionale display TN con risoluzione Full HD (1920×1080) fino a pannelli IPS 4K HDR con Dolby Vision e luminosità di 500 nit. A completare l’esperienza multimediale ci sono i due altoparlanti integrati Dolby Audio.

Il resto della scheda tecnica include fino a 2 TB di memoria di archiviazione su SSD, fino a 48 GB di memoria RAM DDR4-3200 e schede grafiche Nvidia GeForce MX330 con 2 GB di memoria video GDDR5, tranne per il modello T14s che invece potrà contare solo sulle VGA integrate.

La connettività comprende tutto ciò di cui si può avere bisogno, come un modulo WiFi 6, una porta Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1, RJ45 per le connessioni via cavo ethernet e nel caso delle versioni più avanzate, verrà integrato un modem 4G/LTE CAT16/CAT9.

La nuova gamma di Lenovo ThinkPad serie T sarà disponibile dal secondo trimestre 2020 con prezzi a partire da 849 dollari per la versione T14, 1029 dollari per il T14s più sottile e 1079 dollari per la versione con display da 15,6 pollici.