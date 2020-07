iMac, un nuovo modello del 2020 potrebbe essere equipaggiato con un Intel Core i9-10910

Nonostante i rumor circolanti da tempo, in occasione del recente evento Apple dedicato agli sviluppatori la società di Cupertino non ha mostrato alcun nuovo dispositivo della linea Mac, ad eccezione del Transition Kit che sarà impiegato da coloro che realizzano applicazioni destinate ai computer della mela morsicata per prendere confidenza con i nuovi processori Apple Silicon, CPU basate su architettura ARM e che sfruttano il know-how che la compagnia ha acquisito nel corso degli anni grazie alla realizzazione di iPhone ed iPad. Se il MacBook Pro e le sue relative declinazioni hanno offerto almeno qualche cambiamento di rilievo nel corso degli ultimi anni, dall’introduzione della Touch Bar alla tastiera con i tanto odiati switch Butterfly fino ad una recente riduzione delle cornici dello schermo e la sostituzione del modello da 15,4” con quello da 16”, purtroppo lo stesso non si può dire dell’iMac, il cui design è rimasto praticamente immutato.

A quanto pare, Apple si sta preparando a lanciare un nuovo modello di iMac, dato che è stato avvistato un benchmark molto interessante in rete. Dal tweet pubblicato dall’insider _rogame abbiamo appreso che un iMac dotato di processore Intel Core i9-10910 e GPU AMD Radeon Pro 5300, quest’ultima equipaggiata con 20 Compute Unit, 4 GB di VRAM ed una frequenza di 1,65Ghz, è stato recentemente testato su Geekbench. La CPU della compagnia di Santa Clara dovrebbe essere un componente specificatamente realizzato per Apple, dato che non compare con le medesime caratteristiche – 10 core, 20 thread e clock di base di 3,6GHz – sul sito ufficiale Intel. Il benchmark inoltre rivela che la macchina dovrebbe integrare 32GB di RAM, anche se non sappiamo se si tratti della dotazione di default.

[Apple iMac 2020] Intel Core i9-10910

1 Processor, 10 Cores, 20 Threads

GenuineIntel Family 6 Model 165 Stepping 5 AMD Radeon Pro 5300 Compute Engine

20 Compute Units

1.65GHz core clock

4GB VRAM Apple Inc. Mac-CFF7D910A743CAAF AAPJ1851,1https://t.co/RLXyEapa4z pic.twitter.com/bjul5rnZq5 — _rogame (@_rogame) July 1, 2020

Successivamente _rogame, rispondendo alle domande di alcuni utenti su Twitter, ha affermato che i componenti potrebbero appartenere ad un iMac con display da 21.5”. Questo particolare è piuttosto strano, dato che diverse voci parlavano dell’arrivo di modello di iMac con display da 24” con un nuovo design ma, ovviamente, si trattava solo di speculazioni. Per il momento non ci resta altro che attendere pazientemente un comunicato da parte di Apple, anche se negli ultimi tempi ci ha abituato a lanci improvvisi dei suoi prodotti, facendoli apparire all’improvviso direttamente sul suo store online.