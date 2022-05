Durante la conferenza di Intel sugli utili relativi al primo trimestre 2022, il CEO Pat Gelsinger ha riconfermato il lancio delle GPU Arc Alchemist dekstop per il secondo trimestre, smentendo le recenti voci che parlavano addirittura di un rinvio a settembre. L’azienda ha già presentato le GPU Arc destinate ai portatili lo scorso mese, svelando i chip ACM-G10 e ACM-G11 utilizzati nei modelli Arc 3, 5 e 7. Ma nonostante la presunta disponibilità, è tuttavia ancora difficile trovare in giro nuovi portatili con le nuove GPU Arc.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la gamma desktop delle GPU Arc dovrebbe includere ben 7 nuovi modelli più una possibile limited edition. Arc770 sarà la scheda video top di gamma della serie e dovrebbe essere disponibile in due versioni, ciascuna con differente quantitativo di memoria RAM. Intel aveva inizialmente confermato il lancio per i modelli desktop per questa estate, ma le parole del CEO alla conferenza stringono ulteriormente i tempi per la finestra di lancio entro giugno.

Photo Credit: Intel

L’azienda starebbe attualmente lavorando all’ottimizzazione dei driver Arc Control, presentati ufficialmente il mese scorso, da cui erano anche emersi interessanti dettagli per quanto riguarda frequenze e consumi del modello A780. Il lavoro di ottimizzazione sarà ovviamente cruciale per competere con le schede video di AMD e Nvidia, soprattutto adesso che iniziamo a vedere un costante calo dei prezzi di vendita.

Di seguito le parole del CEO durante la conferenza:

“Lanceremo le GPU desktop nel secondo trimestre. E avremo anche più modelli durante l’anno. Riempiremo la nostra linea di prodotti. C’è molto lavoro dietro. Ma se siete dei giocatori, sarete già consci dell’ottimizzazione necessaria per quanti riguarda alcuni titoli importanti ed è quello che stiamo facendo, stiamo anche lavorando con i nostri partner OEM per assicurare una buona disponibilità delle nostre GPU.“

Stando alle affermazioni, Intel potrebbe quindi distribuire nel corso dell’anno il lancio dei sette modelli anticipati, presentando inizialmente solo le GPU più potenti. Non resta ad ogni modo che attendere nuovi annunci ufficiali per quanto riguarda la data di presentazione, che rimane tuttora sconosciuta.