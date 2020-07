Intel Core i9, avvistata la serie KA presso alcuni rivenditori esteri

Stando ai listini di alcuni rivenditori esteri, Intel avrebbe ampliato la sua linea di processori Comet Lake-S di decima generazione con quattro nuove CPU. Come avvistato da @momomo_us, i processori riportano il suffisso “KA”, di cui non abbiamo sentito parlare fino ad oggi.

La prima teoria che viene in mente è che forse un dipendente abbia commesso degli errori di battitura, scrivendo KA al posto di KF, ma, tuttavia, i part number sembrano invalidare tale tesi. Inoltre, i processori Comet Lake-S sono ora elencati presso tre rivenditori lituani, il che rende assai improbabile il pensiero che si tratti semplicemente di un errore umano. I negozi hanno inserito nel proprio listino quattro processori della serie KA per socket LGA1200, quindi siamo certi che si tratti di processori Comet Lake-S. Condividono anche nomi simili a Core i9-10900K, Core i9-10850K, Core i7-10700K e Core i5-10600K che Intel ha già presentato diversi mesi fa.

Tuttavia, il dettaglio che stupisce in questo caso è l’indicazione che si tratti di Core i9. Questo ci fa dubitare della loro autenticità, dal momento che non ha senso per Intel commercializzare Core i7-10700K e Core i5-10600K come Core i9, dato il loro numero di core. Per questo motivo, al momento questa informazione è meglio prenderla semplicemente come un rumor.

Processore Part Number Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) Prezzo Core i9-10900KA BX8070110900KA 3.7 20 €525 Core i9-10850KA BX8070110850KA 3.6 20 €485 Core i9-10700KA BX8070110700KA 3.8 16 €408 Core i9-10600KA BX8070110600KA 4.1 12 €278

Il negozio lituano non ha fornito molti dettagli sulla serie KA. Al momento non possiamo affermarlo con certezza, ma i processori probabilmente sono equipaggiati con la stessa quantità di core e thread delle loro controparti della serie K. Ciò significherebbe che il Core i9-10900KA e il Core i9-10850KA sono probabilmente a dieci core, mentre il Core i9-10700KA e Core i9-10600KA rispettivamente a otto e sei core. La serie KA sembra avere velocità di clock di base identiche, così come la quantità di cache L3. Quindi a cosa servirebbe questa serie? Il suffisso K significa che sono overcloccabili, mentre quello A rimane un mistero. Sfortunatamente, i rivenditori non hanno rivelato la velocità di clock dei processori, quindi non possiamo davvero giungere a una conclusione definitiva.

Per quanto riguarda la questione prezzi, non ha molto senso confrontare i prezzi esteri con quelli che abbiamo in Italia. Tuttavia, possiamo rapportare i prezzi applicati nello stesso negozio in modo da darci un’idea di quanto potenzialmente potrebbero costare anche da noi. Per questa operazione, useremo i prezzi di PigiauNerasi come riferimento. Secondo il listino del negozio, i processori della serie KA sono un po’ meno costosi rispetto alle normali varianti della serie K. Il Core i9-10900KA è circa 1,9% più economico del Core i9-10900K. Sorprendentemente, il Core i9-10850KA costa uguale al Core i9-10850K. Infine, il Core i9-10700KA e il Core i9-10600KA vengono proposti a circa l’1% e il 2,2% in meno, rispettivamente, al Core i7-10700K e al Core i5-10600K. Infine, PigiauNerasi afferma che i quattro processori della serie KA saranno disponibili presso il magazzino del rivenditore entro il 9 agosto.

Per il momento Intel non ha ancora rilasciato un commento a riguardo e non ci resta altro che attendere una dichiarazione ufficiale inerente all’argomento. Questa mattina vi abbiamo parlato anche del tanto vociferato Intel Core i9-10850K che, stando alle ultime informazioni comparse in rete, potrebbe essere presentato proprio oggi pomeriggio.