Intel Core i9-10850K è in arrivo già nella giornata di oggi?

Secondo alcune indiscrezioni la nuova CPU i9-10850K della famiglia Comet Lake di Intel potrebbe già essere svelata nella giornata di oggi, precisamente nel tardo pomeriggio.

La CPU in questione, già avvistata prima su dei PC desktop assemblati da alcuni OEM e poi in versione inscatolata disponibile per gli utenti consumer, sarebbe in arrivo nella giornata di oggi 27 luglio alle ore 16:50 (23:50 Korean Standard Time), stando alle indiscrezioni riportate da Quasar Zone e poi circolate in rete. Non è ancora chiaro se la CPU sarà immediatamente disponibile all’acquisto subito dopo il sollevamento dell’embargo o se dovremo attendere ancora qualche giorno.

L’Intel Core i9-10850K dovrebbe rappresentare una versione leggermente meno potente della variante top di gamma i9-10900K. La CPU dovrebbe disporre sempre di 10 core e 20 thread e di 20MB di cache L3 ma con una frequenza ritoccata al ribasso, 3,6GHz di base contro i 3,7GHz della sorella maggiore e 5,2GHz in boost contro 5,3GHz. Non sono trapelate indicazioni riguardo il possibile TDP della nuova CPU ma, visti i valori di 125W delle altre CPU di fascia alta della famiglia di chip, non ci aspettiamo sorprese.

Nonostante Intel ormai produca i propri chip a 14nm da molti anni e abbia affinato il processo produttivo, probabilmente la scarsa disponibilità delle CPU i9-10900K sia per i clienti consumer che per gli OEM potrebbe aver portato la casa di Santa Clara a immettere sul mercato la nuova CPU i9-10850K, che non sarebbe altro che una versione con binning più basso della top di gamma.

Questa nuova CPU andrebbe a competere con il Ryzen 9 3900X di AMD che invece non ha nessun problema di reperibilità e, per un prezzo probabilmente minore, ha dalla sua parte più core, più thread e delle migliori performance multi-thread.

Sareste interessati a questa nuova CPU dalle frequenze leggermente più basse in cambio di uno sconto sul prezzo finale?