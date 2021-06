Intel DG2, la presentazione è sempre più vicina

Intel ha annunciato, direttamente tramite il suo account ufficiale Twitter, che i titolari di una carta Odyssey possono registrarsi su un apposito sito per ricevere materiale promozionale. All’interno della pagina è necessario inserire alcune informazioni di base per poter ricevere gli omaggi. Ancora più importante, Intel ha confermato che la presentazione della sua scheda grafica Xe-HPG DG2 è ormai imminente. Il produttore di chip ha infatti scritto: «Ci stiamo avvicinando ad un momento molto importante, il tanto atteso reveal della microarchitettura Xe HPG di Intel”.

Do you still have your special event #JoinTheOdyssey cards? Now’s the time to use it! Fill in the details on the form here, and some swag may soon be coming your way… https://t.co/BuKBRk6aqb #XeHPG pic.twitter.com/CSLOQOjW3W

— Intel Graphics (@IntelGraphics) June 28, 2021