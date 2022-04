Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti i nuovi Raptor Lake, tredicesima generazione della gamma di processori che Intel ha ufficialmente annunciato un paio di mesi fa che dovrebbero arrivare ad avere fino a 24 core e 32 thread (il 12900K si ferma a 16 core e 24 thread) e con il top di gamma che potrebbe raggiungere i 64 MB di cache.

Secondo l’insider OneRaichu, i clock dei P-Core della gamma Raptor Lake dovrebbero vedere un incremento fino a 300 MHz rispetto all’i9-12900KS. Se tali voci venissero confermate vorrebbe dire che la nuova generazione di processori Intel potrebbe arrivare ad avere velocità di clock fino a 5,8 GHz, considerando che l’attuale i9-12900KS si ferma a “soli” 5,5 GHz. Al momento tuttavia non è possibile sapere se queste frequenze saranno adottate sull’i9-13900K o solamente sulla versione KS, in maniera analoga a quanto accade nella gamma Alder Lake.

Saranno da tenere controllati anche i consumi perché ricordiamo che già l’i9-12900KS raggiunge i 260 W, avendo 300 MHz in più rispetto al modello i9-12900K, pertanto se l’ammiraglia della serie Raptor Lake dovesse effettivamente avere a sua volta un incremento di altri 300 MHz, potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 300 W di consumo.

intel raptor lake

Non è tutto perché un’altra indiscrezione, questa volta ad opera del dr. Ian Cutress, riporta che i prossimi core Intel Atom, ossia gli E-Core, potrebbero arrivare ad avere clock superiori a 4,5 GHz, un aumento minimo del 15% rispetto agli attuali basati su Gracemont che arrivano a 3,90 GHz.

Staremo a vedere se Intel vorrà davvero spingere così tanto i suoi nuovi processori, tenendo conto che un aumento di frequenze potrebbe portare anche a un aumento di consumi, il che non è propriamente un vantaggio. Al momento tuttavia si tratta di rumor, pertanto è bene andarci cauti in attesa di avere conferme ufficiali. L’uscita dei nuovi processori Raptor Lake è prevista nella seconda metà del 2022, quindi novità in merito potrebbero arrivare a breve.