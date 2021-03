Intel Rocket Lake-S, confermata la data di lancio

Dopo mesi di rumor ed anticipazioni, sembra che il lancio dei nuovi processori Intel Rocket Lake-S sia ormai imminente. Infatti, il redattore Andreas Schilling di HardwareLUXX ha riferito che «l’embargo per la vendita dei processori desktop di undicesima generazione (Rocket Lake-S) è fissato per il 30 marzo 2021, alle 6:00 PT/9:00 ET (15:00 ora italiana)». L’annuncio è stato in gran parte simbolico, dato che già i rappresentanti di MSI e Gigabyte avevano rivelato la finestra di lancio di marzo lo scorso gennaio, mentre Milwaukee PC aveva fatto trapelare i prezzi della line up pochi giorni fa e Mindfactory ha venduto il suo intero stock di Core i7-11700K lo scorso fine settimana.

Vi riportiamo nuovamente i prezzi indicati da Milwaukee PC, ricordandovi, tuttavia, che potrebbero differire da quelli ufficiali:

Processore Prezzo (Tasse eslcuse) Core / Thread Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) Part Number Core i9-11900K $599.99 8 / 16 3.5 16 BX8070811900K Core i9-11900KF $579.99 8 / 16 3.5 16 BX8070811900KF Core i9-11900 $509.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811900 Core i9-11900F $479.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811900F Core i7-11700K $484.99 8 / 16 3.6 16 BX8070811700K Core i7-11700KF $454.99 8 / 16 3.6 16 BX8070811700KF Core i7-11700 $389.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811700 Core i7-11700F $359.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811700F Core i5-11600K $309.99 6 / 12 3.9 12 BX8070811600K Core i5-11600KF $279.99 6 / 12 3.9 12 BX8070811600KF Core i5-11600 $264.99 6 / 12 2.8 12 BX8070811600 Core i5-11500 $234.99 6 / 12 2.7 12 BX8070811500 Core i5-11400 $214.99 6 / 12 2.6 12 BX8070811400 Core i5-11400F $179.99 6 / 12 2.6 12 BX8070811400F

I processori Rocket Lake sono apparsi anche in vari benchmark nel corso delle ultime settimane e alcuni portali hanno recentemente pubblicato articoli dove venivano indicati i risultati dei test effettuati su sample di Core i7-11700K e Core i9-11900K per dare un’idea di come si comportino le ultime CPU Intel. Va tenuto in considerazione che, solitamente, le prestazioni raggiungibili dalle versioni finali dei chip sono maggiori rispetto agli engineering sample, quindi per il giudizio finale vi rimandiamo alla futura recensione completa che troverete sulle nostre pagine. I processori saranno retrocompatibili con le attuali schede madri della serie 400 tramite un semplice aggiornamento del firmware. Tuttavia, i produttori di motherboard hanno già presentato le loro nuove offerte della serie 500 progettate per sfruttare al massimo le CPU.