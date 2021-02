Intel Rocket Lake, saranno questi i prezzi delle CPU?

Milwaukee PC (come avvistato dal noto utente Twitter @Harukaze5719), un rivenditore americano attivo dal 1988, ha pubblicato i prezzi dei processori Intel Rocket Lake di undicesima generazione. Ricordiamo che, sino ad ora, la compagnia di Santa Clara non ha rivelato la data di lancio, ma ha affermato che i nuovi chip a 14nm arriveranno presto.

Il Core i9-11900K sarà il modello di punta di questa generazione e, secondo Milwaukee PC, sarà venduto al dettaglio a 599,99$. Per fare un confronto, il Core i9-10900K ha debuttato a 499,00$, quindi possiamo notare un aumento del prezzo del 20,2% nonostante la perdita di due core, ma facciamo presente che questi potrebbero essere solo placeholder o, in ogni caso, solo prezzi non definitivi. Inoltre, il Core i9-11900K sarà dotato dei nuovi core Cypress Cove in combinazione alla GPU integrata Intel Xe LP di dodicesima generazione, quindi sarà necessario effettuare test approfonditi relativi alle prestazioni prima di esprimere un giudizio.

Dal punto di vista del prezzo e delle performance, il Core i7-11700K sarà probabilmente uno dei preferiti dai fan del marchio. Il chip Rocket Lake condivide la stessa configurazione di base del Core i9-11900K, anche se velocità di clock inferiori. Apparentemente, il Core i7-11700K ha un prezzo di 484,99$, con un aumento del 26,3% rispetto al precedente Core i7-10700K. Almeno da quello che abbiamo visto finora dai benchmark, il Core i7-11700K si proporrà come il nuovo Core i9-10900K.

Processore Prezzo (Tasse eslcuse) Core / Thread Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) Part Number Core i9-11900K $599.99 8 / 16 3.5 16 BX8070811900K Core i9-11900KF $579.99 8 / 16 3.5 16 BX8070811900KF Core i9-11900 $509.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811900 Core i9-11900F $479.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811900F Core i7-11700K $484.99 8 / 16 3.6 16 BX8070811700K Core i7-11700KF $454.99 8 / 16 3.6 16 BX8070811700KF Core i7-11700 $389.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811700 Core i7-11700F $359.99 8 / 16 2.5 16 BX8070811700F Core i5-11600K $309.99 6 / 12 3.9 12 BX8070811600K Core i5-11600KF $279.99 6 / 12 3.9 12 BX8070811600KF Core i5-11600 $264.99 6 / 12 2.8 12 BX8070811600 Core i5-11500 $234.99 6 / 12 2.7 12 BX8070811500 Core i5-11400 $214.99 6 / 12 2.6 12 BX8070811400 Core i5-11400F $179.99 6 / 12 2.6 12 BX8070811400F

Gli utenti con un budget limitato saranno felici di sapere che per mettere le mani sul Core i5-11600K sarà necessario sborsare solo 309,99$. Dei tre chip principali della serie K, il Core i5-11600K è quello che ha ricevuto l’aumento inferiore di prezzo, pari solo al 14% in più rispetto al popolare Core i5-10600K. Nel caso si volesse ulteriormente risparmiare, il Core i5-11600KF, la sua variante senza iGPU, viene proposta a 30$ in meno.

Tenete presente che Intel si è impegnata a lanciare Rocket Lake il mese prossimo e abbiamo già ricevuto alcune conferme inerenti al suo debutto sul mercato per fine marzo. I processori saranno retrocompatibili con le attuali schede madri della serie 400 tramite un semplice aggiornamento del firmware. Tuttavia, i produttori di motherboard hanno già presentato le loro nuove offerte della serie 500 progettate per sfruttare al massimo le CPU.