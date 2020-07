Intel, Tiger Lake e le GPU Xe saranno presentate a settembre?

Intel ha comunicato alla stampa via e-mail che si terrà un evento virtuale il prossimo 2 settembre perché “ha qualcosa di importante da condividere”. Dato il tempismo, è molto probabile che l’avvenimento verterà sulle CPU Tiger Lake di undicesima generazione insieme alla tanto attesa Xe Graphics DG1, GPU mobile dedicata che segnerà il debutto dei nuovi processori grafici.

Intel ha anticipato l’arrivo di entrambi i prodotti al keynote tenuto in occasione del CES 2020 e ci aspettavamo un lancio per il terzo trimestre di quest’anno. Da quello che già sappiamo, i chip Tiger Lake-U, realizzati con il processo produttivo 10nm+, offriranno un aumento del 50% della capacità della cache L3, passando da 8 MB a 12 MB, per un totale di 3 MB per core. I chip supporteranno anche AVX-512 e dovrebbero essere equipaggiati con core Willow Cove e grafica Gen12 Xe. I nuovi chip offriranno anche alcune caratteristiche interessanti, tra cui l’accelerazione hardware per INT8, utile per allggerire i carichi di lavoro relativi all’intelligenza artificiale

Per questo, pensiamo che la compagnia di Santa Clara, in occasione di questo evento virtuale, possa svelare le date di lancio e fornire alcuni dettagli sui nuovi laptop che arriveranno nel corso dell’anno. Intel ha anche molti altri progetti in cantiere, quindi potremmo saperne di più anche sulle linee di CPU successive ma, per il momento, non ci resta che attendere pazientemente ancora un mese e mezzo per saperne di più.

Recentemente Digital Storm ha iniziato a fornire il misterioso Intel Core i9-10850K come opzione per la sua linea di PC. Nonostante la sua esistenza non sia mai stata ufficializzata formalmente dal gigante di Santa Clara, sembra che la CPU, probabilmente destinata al mercato OEM, non sia altro che una variante dell’i9-10900K con una frequenza di base inferiore di 100MHz e priva della funzione Thermal Velocity Boost. Intel interromperà a breve la produzione di CPU Core-X di nona generazione, una scelta piuttosto ovvia visto che la compagnia ha già introdotto in commercio i suoi chip Cascade Lake X di decima generazione da diverso tempo.