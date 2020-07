Intel interrompe la produzione di CPU Core-X di nona generazione

Ben prima della loro effettiva data di ritiro, Intel ha annunciato il giorno a partire dal quale non sarà più possibile acquistare i processori della serie Core-X di nona generazione. Le informazioni provengono dal solito documento PCN (product change notification) di Intel ed include tutti i chip Core-X, incluso l’apprezzato Core i9-9980XE. La lista completa delle CPU interessate, sia in versione completa di scatola che prive, comprende i7-9800X, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9940X, i9-9960X, i9-9980XE e Xeon W-2102, W-2104, W- Chip 2123, W-2125, W-2133, W-2135, W-2145, W-2155, W-2195.

Ovviamente questa scelta da parte della compagnia di Santa Clara non ci coglie di certo di sorpresa, dato che Intel ha già introdotto sul mercato i suoi chip Cascade Lake X di decima generazione sul mercato da diverso tempo, tra cui il potente Core i9-10980XE, pensato per gli utenti più esigenti. L’intera fase di dismissione avverrà nel corso di circa un anno. I clienti potranno effettuare gli ultimi ordini entro il 22 gennaio 2021, dopodiché quelli aperti non saranno più cancellabili. Le ultime CPU della serie Core-X di nona generazione saranno spedite entro e non oltre il 9 luglio 2021.

Naturalmente, questa è una buona notizia per coloro che stanno cercando di assemblare un sistema economico con uno di questi chip, dato che i prezzi sono destinati a scendere per dare modo di svuotare tutto l’inventario. Dopodiché, come spesso succede, i prezzi potrebbero aumentare nuovamente perché agli amministratori di sistema potrebbero cercare di sostituire eventuali CPU guaste senza realizzare sistemi completamente nuovi e le persone che ne possiedono ancora qualche pezzo potrebbero proporle ad un costo maggiore data la loro rarità.

Intel sta già pensando al futuro che con le sue CPU di dodicesima generazione “Alder Lake” che, stando alle ultime informazioni apparse in rete, utilizzeranno per la prima volta in ambito desktop la tecnologia Intel Hybrid, che consente di accoppiare core ad alte prestazioni ad altri pensati per compiti meno gravosi ed in grado di massimizzare l’efficienza energetica.