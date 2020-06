Intel Tiger Lake, Xe permette di giocare in Full HD su Battlefield V

Presto testeremo le prestazioni dell’iGPU dei processori mobile Tiger Lake, basata sulla nuova architettura grafica Intel Xe (Gen12). In attesa di poter mettere le mani su questi prodotti diamo uno sguardo a quanto mostrato da Intel qualche giorno fa, quando la società ha fornito un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta.

Ryan Shrout, Chief Performance Strategist presso Intel, ha pubblicato un video su Twitter, nel quale mostra un notebook (prototipo) riprodurre Battlefield V in Full HD (1080p) e con impostazioni grafiche settate su alto. La scheda grafica integrata di nuova generazione riesce a mantenere un frame rate costante di 30 fotogrammi al secondo, con un massimo di 32fps. Ecco il video in questione:

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB

— Ryan Shrout (@ryanshrout) June 17, 2020