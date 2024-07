La Cina annuncia il controllo statale su tutte le risorse delle terre rare

A partire dal 1° ottobre, la Cina attuerà una nuova normativa che dichiara la proprietà statale sulle terre rare necessarie alla produzione di semiconduttori. Questa mossa mira a salvaguardare gli interessi nazionali e industriali, sebbene all'esterno venga vista come uno strumento di leva nella guerra commerciale con gli USA.

Il regolamento proibisce a qualsiasi individuo o organizzazione di accedere illecitamente o danneggiare le risorse delle terre rare. La Cina potrebbe aver introdotto questa misura come risposta alle regole di esportazione degli USA, che limitano l'accesso cinese all'avanzata attrezzatura necessaria per la produzione di wafer per chip con tecnologie inferiori a 14nm/16nm. Stringendo il controllo sugli elementi delle terre rare, la Cina afferma di voler proteggere i suoi interessi industriali dalle pressioni internazionali. Tuttavia, è stato osservato che il Paese possa utilizzare i controlli all'esportazione come leva nelle trattative con gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone.

Il regolamento copre l'intera catena di fornitura degli elementi delle terre rare, dalla estrazione e fusione alla lavorazione, distribuzione ed esportazione, enfatizzando la sicurezza, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile come principi guida nella gestione di queste risorse. Nel 2023, la Cina ha prodotto circa il 70% degli elementi delle terre rare mondiali, essenziali per vari dispositivi.

Quando si parla di gallio, utilizzato per i circuiti integrati di potenza, la Cina produce circa il 94% dell'offerta mondiale, quindi le sue restrizioni potrebbero probabilmente impattare diverse industrie. Anche se la produzione di componenti ad alte prestazioni come CPU, GPU e memoria potrebbe non essere pesantemente influenzata, il nitruro di gallio (GaN) e l'arseniuro di gallio (GaAs) sono critici per i chip di potenza, gli amplificatori a frequenza radio, i LED e altre applicazioni.

Il gallio e il germanio sono entrambi essenziali per l'industria high-tech, e sebbene questi metalli non siano propriamente rari, la Cina ha mantenuto bassi i loro prezzi, rendendo poco redditizio l'estrazione altrove. Le restrizioni della Cina hanno influenzato i prezzi di questi metalli, ma ciò ha incentivato le aziende di altri Paesi a iniziare l'estrazione, il che eventualmente potrebbe ridurre la dominanza cinese sul mercato. Per ora, nonostante gli sforzi per aumentare la produzione domestica, gli Stati Uniti dipendono ancora dalla Cina per la lavorazione di questi materiali.