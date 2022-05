Mentre attendiamo ulteriori informazioni ufficiali da parte di NVIDIA relative alla prossima serie di schede grafiche GeForce RTX 40 basate sull’architettura Ada Lovelace, che dovrebbero debuttare sul mercato nel corso dei prossimi mesi andando a prendere il posto delle precedenti RTX 30 e offrendo maggiori performance rispetto alla generazione “Ampere”, la compagnia californiana continua a pensare anche alla fascia bassa del mercato.

Infatti, come riportato dai colleghi di VideoCardz, sembra che la nuova GeForce GTX 1630, addirittura basata sull’architettura Turing e pensata per sistemi economici, sarà lanciata il prossimo 15 giugno e non più il 31 maggio (sostanzialmente oggi) come previsto. Nella nota di NVIDIA, che potete vedere più sotto, è presente solo un’indicazione inerente all’embargo per le attività di marketing e per la libera vendita del prodotto, mente non vengono menzionate le recensioni, il che significa che probabilmente non sono stati inviati campioni alla stampa specializzata.

Photo Credit: VideoCardz

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la GeForce GTX 1630 sarà equipaggiata con la GPU TU117-150, dotata di 512 CUDA core (ancora meno della GTX 1650, che arriva a 896), accompagnata da 4 GB di GDDR6 con una velocità di 12Gb/s che fornisce, “grazie” al bus a 64 bit, una banda massima di 96GB/s (anche inferiore rispetto alla GTX 1050 Ti della generazione Pascal).

Al momento, NVIDIA non ha ancora annunciato il prezzo di lancio e non sappiamo se il prodotto godrà di una distribuzione a livello mondiale o sarà disponibile solo in determinati mercati. Attualmente, non ci resta altro che attendere ancora un paio di settimane per saperne di più.

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della presunta strategia di NVIDIA inerente al lancio delle prime tre schede video della gamma RTX 40. L’informazione arriva dal noto leaker Kopite7kimi e se volete saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.