La magia del Black Friday è Acemagic! Il mini PC che vuoi al prezzo che speri

Il Black Friday è arrivato e Acemagic ha preparato offerte straordinarie su Amazon per 3 mini PC che uniscono potenza, compattezza e design elegante. Che tu abbia bisogno di un PC per l’ufficio, per l’intrattenimento domestico o per il gaming leggero, Acemagic ha la soluzione giusta, questa volta a prezzi che ti faranno felice! Scopri i modelli e approfitta degli sconti disponibili fino al 1 dicembre. Iniziamo!

V1-N95: potenza compatta per ogni esigenza

Il mini PC V1-N95 è equipaggiato con il processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, capace di frequenze fino a 3,4 GHz, e supportato da 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 256GB. Questo piccolo gigante permette di affrontare senza problemi attività di ufficio, navigazione web e intrattenimento multimediale, garantendo multitasking fluido e una gestione veloce dei file. La scheda grafica integrata consente di riprodurre video in alta definizione e collegare due monitor simultaneamente, ideale per migliorare l’efficienza lavorativa o godersi film in qualità superiore.

Per il Black Friday, il V1-N95 è disponibile con uno sconto del 33%, riducendo il prezzo a soli 147€ grazie al codice PCFB3AUA. Il design compatto, di soli 10×10×3,3 cm, permette di montarlo dietro al monitor con staffa VESA, liberando spazio sulla scrivania e creando un ambiente di lavoro ordinato, mentre la ventola silenziosa assicura prestazioni stabili senza surriscaldamenti.

Prodotto in caricamento

M1-6800H: prestazioni da professionista in formato mini

L’M1-6800H è un mini PC potente, dotato di processore AMD Ryzen 7 6800H con architettura Zen 3+, 8 core e 16 thread, capace di raggiungere i 4,7 GHz. Con 16GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 512GB (espandibile fino a 4TB), garantisce velocità e affidabilità in ogni attività, dalla creazione di contenuti all’intrattenimento audiovisivo, passando per giochi leggeri. La GPU integrata AMD Radeon 680M permette di gestire applicazioni grafiche e giochi comuni senza problemi, offrendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata.

In occasione del Black Friday, l’M1-6800H è scontato del 39%, portando il prezzo a soli 305€ con il codice G82MDJ56. Il design compatto di 12,8×12,8×4,1 cm, insieme al supporto VESA per il montaggio dietro al monitor o sulla parete, consente di risparmiare spazio, mentre il sistema di raffreddamento ottimizzato mantiene le prestazioni costanti anche sotto carichi pesanti, rendendo questo mini PC una scelta versatile e potente.

Prodotto in caricamento

AM06 Pro: potenza e versatilità in formato mini

L’AM06 Pro monta il processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, capace di arrivare fino a 4,3 GHz, e offre 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB espandibile fino a 2TB. Questa combinazione consente di gestire senza problemi software professionali come Photoshop, Premiere, CAD o ArcGIS, oltre a giochi popolari come LOL, GTA5 e CSGO. La GPU AMD Radeon RX Vega 8 assicura riproduzione fluida di video 4K e permette di collegare fino a tre monitor contemporaneamente, ottimizzando la produttività e il divertimento.

Per il Black Friday, l’AM06 Pro gode di uno sconto del 54%, arrivando a costare solo 261€ con il codice JW6A4G9D. La connettività completa con WiFi 6, Bluetooth 5.2, porte USB multiple e HDMI, unita a un sistema di raffreddamento efficiente, garantisce un utilizzo stabile e senza ritardi, mentre il design compatto e versatile lo rende perfetto per scrivanie ordinate e ambienti di lavoro o studio diversi.