Ada Lovelace è il nome in codice della prossima generazione di schede video di casa NVIDIA che andrà a prendere il posto di Ampere (serie RTX 30) sugli scaffali dei negozi. Purtroppo, a causa dalla carenza di semiconduttori ancora in corso, molti videogiocatori non sono riusciti a entrare in possesso di una scheda Ampere, ma speriamo che la società californiana abbia pensato a come soddisfare il maggior numero di utenti possibili quando le future proposte basate su Ada Lovelace saranno annunciate e lanciate sul mercato.

Nvidia RTX 40 Ada Lovelace

Fino ad ora, le specifiche precise della nuova linea di prodotti rimangono ancora sconosciute, ma recentemente HWiNFO, un popolare tool di diagnostica, ha aggiunto il supporto alle GPU AD102, AD103, AD104, AD106 e AD107, la cui sigla lascia intendere che appartengono alla gamma Ada Lovelace, confermando le informazioni trapelate dopo l’attacco informatico a opera del gruppo di hacker Lapsus$.

Il noto leaker kopite7kimi ha pubblicato su Twitter un post nel quale ha affermato che la GPU di punta, AD102, avrà un totale di 144SM, con un aumento del 71% rispetto all’attuale GA102, offrendo di conseguenza ben 18.432 core CUDA. La scheda dovrebbe essere basata sul PCB137/139-SKU30 e avrà a bordo 24GB di memoria con una velocità di 21Gb/s, mentre il TGP potrebbe arrivare a 600W. Questo non sarà un problema per il connettore PCI 5.0 a 12 pin, che garantisce, infatti, un massimo di 600W, ma, nel caso il vostro alimentatore non disponga di tale connettore, avrete bisogno di un adattatore.

**90 PG137/139-SKU330, AD102-300, 24G 21Gbps, 600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 11, 2022

Al momento, circolano anche alcune voci che asseriscono che NVIDIA potrebbe decidere di usare la nomenclatura GeForce RTX 50 e non GeForce RTX 40 come previsto in precedenza, ma ovviamente siamo solamente nel campo delle supposizioni. Per saperne di più, non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche mese per la presentazione ufficiale di NVIDIA.