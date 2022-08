Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato il risultato di un presunto benchmark effettuato su una prossima GeForce RTX 4090, scheda video facente parte della line-up “Ada Lovelace” di NVIDIA, che evidenziava un balzo in avanti sostanzioso, a livello di performance, rispetto all’attuale top di gamma “Ampere“, vale a dire la RTX 3090 Ti. In particolare, si parlava del benchmark Time Spy Extreme di 3DMark, dove la scheda aveva ottenuto oltre 19.000 punti, il 66% in più della RTX 3090 Ti e l’82% della RTX 3090.

A quanto pare, come riportato dal noto leaker @kopite7kimi, lo stesso test è stato effettuato anche sui modelli RTX 4080 e RTX 4070, dove sono stati registrati punteggi, rispettivamente, superiori a 15.000 e circa 10.000. Ciò significa che la RTX 4080 dovrebbe essere un po’ più potente rispetto alla RTX 3090 Ti, mentre se la mettiamo a confronto con la RTX 3080 10GB il divario passa al 40-50%.

Se la RTX 4080 sarà proposta ad un prezzo simile rispetto alla “vecchia” RTX 3080 10GB, i giocatori potranno beneficiare di un deciso miglioramento di prestazioni al medesimo prezzo. Anche se meno impressionanti, i 10.000 punti ottenuti da una RTX 4070 la pongono allo stesso livello di una RTX 3080 10GB, con circa il 25% di performance in più rispetto all’attuale RTX 3070.

RTX 4080, TSE >15000,

RTX 4070, TSE ~10000.

These scores are based on specs I mentioned before.

Honestly, it's not quite sure yet except RTX 4090. Well, I don't care. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 29, 2022

Ovviamente, il dato proveniente da un solo benchmark non è determinante per stabilire quanto la scheda sia davvero più prestante rispetto ai modelli attuali, soprattutto tenendo in considerazione altre tecnologie, come gli effetti di Ray Tracing in tempo reale. Inoltre, visto che manca ancora qualche mese al debutto della prossima gamma NVIDIA sul mercato, è probabile che i driver impiegati per questo test non siano ancora pienamente ottimizzati.

In attesa dell’arrivo della nuova gamma RTX 40, NVIDIA ha abbassato il prezzo di alcuni modelli di RTX 30, specialmente dei modelli di fascia alta. Trovate ulteriori informazioni a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.