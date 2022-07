Si avvicina sempre di più la presunta presentazione della nuova line up di schede grafiche dedicate al mercato consumer/gaming di NVIDIA, vale a dire la serie GeForce RTX 40, basata sull’architettura Ada Lovelace.

Stando agli ultimi rumor, la scheda sarebbe equipaggiata con la GPU AD102-300, il chip più potente di NVIDIA la cui versione completa sarà disponibile soltanto nella variante “Ti”. La versione liscia sarà dotata di 128SM, per un totale di 16.384 CUDA core, 384ROP e 96MB di cache L2. Per quanto riguarda la memoria, il prodotto dovrebbe far uso di 24GB di VRAM GDDR6X con larghezza di banda di 21Gb/s e interfaccia bus di 384-bit. Il TBP è stimato essere di 450W, mentre un connettore per l’alimentazione a 16 pin da 600W dovrebbe consentire di superare anche i 500W di potenza in versioni realizzate dai partner di terze parti.

Il noto leaker @kopite7kimi ha recentemente condiviso su Twitter il risultato ottenuto nel benchmark Time Spy Extreme di 3DMark da una presunta GeForce RTX 4090, pari a oltre 19.000 punti. Se mettiamo a confronto tale valore con le odierne proposte di punta della casa californiana, possiamo vedere che la RTX 4090 è più veloce del 66% rispetto alla RTX 3090 Ti e dell’82% nei confronti della RTX 3090.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Ovviamente, il dato proveniente da un solo benchmark non è determinante per stabilire quanto la scheda sia davvero più prestante rispetto ai modelli attuali, soprattutto tenendo in considerazione altre tecnologie, come gli effetti di Ray Tracing in tempo reale. Inoltre, visto che manca ancora qualche mese al debutto della prossima gamma NVIDIA sul mercato, è probabile che i driver impiegati per questo test non siano ancora pienamente ottimizzati. La tabella sottostante, realizzata dai colleghi di VideoCardz, mette a confronto varie schede grafiche nel test Fire Spy Extreme.

Photo Credit: VideoCardz

In attesa dell’arrivo della nuova gamma RTX 40, NVIDIA ha abbassato il prezzo di alcuni modelli di RTX 30, specialmente dei modelli di fascia alta. Trovate ulteriori informazioni a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.