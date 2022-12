Tramite il blog ufficiale, LastPass, noto brand di password manager, ha confermato di aver subito una nuova violazione di sicurezza, attualmente sotto indagine da parte del team interno.

A quanto pare, dei soggetti non autorizzati hanno utilizzato delle informazioni ottenute durante un attacco precedente per ottenere l’accesso ad alcuni dati dei clienti dell’azienda.

LastPass ha rilevato delle attività insolite all’interno di un servizio di cloud storage di terzi, condiviso dall’azienda e dall’affiliata GoTo.

We recently detected unusual activity within a third-party cloud storage service, which is currently shared by both LastPass and its affiliate GoTo. Customer passwords remain safely encrypted due to LastPass’s Zero Knowledge architecture. More info: https://t.co/xk2vKa7icq pic.twitter.com/ynuGVwiZcK

— LastPass (@LastPass) November 30, 2022