Scegliendo uno dei migliori servizi di cloud storage, avrete la possibilità di archiviare file, foto, video, documenti e altri dati in uno spazio personale protetto sul cloud.

Negli anni, i servizi di cloud storage sono cresciuti e si sono moltiplicati, quindi scegliere quello più adatto alle proprie esigenze (o alle proprie tasche) può diventare complicato, ecco perché abbiamo predisposto questa guida. D’altronde, oggi avere uno spazio per i propri backup in cloud diventa fondamentale, soprattutto se pensiamo a quante foto e video realizziamo con i nostri smartphone.

Google è anche uno dei provider di cloud storage più noti

Inoltre, tenere una copia dei nostri file più importante in una destinazione remota rientra perfettamente nella strategia di backup 3 2 1, un modo di gestire e organizzare le copie di sicurezza molto importante soprattutto per chi deve memorizzare file importanti per la propria sfera professionale.

I servizi di cloud storage sono talmente diffusi da trovarli spesso in bundle con altri servizi come antivirus e VPN, ma il più delle volte con alcuni limiti in termini di spazio disponibile o dispositivi collegabili. Scegliere un servizio dedicato, invece, può aver senso se abbiamo bisogno di una certa capienza o se gli extra offerti fanno al caso nostro. Resta da dire, però, che la maggior parte dei servizi cloud storage dedicati offre anche un livello gratuito, ottimo per testare il provider o nel caso in cui non abbiamo grosse esigenze in termini di funzionalità o gigabyte a disposizione.

Cos’è il cloud storage?

In estrema sintesi, possiamo considerare il cloud come una risorsa (di solito potenza di calcolo o, appunto, storage) accessibile da remoto, in forma gratuita o a pagamento. Parlando di cloud storage, gli appositi servizi offrono uno spazio virtuale protetto a cui si può accedere in vari modi, tipicamente browser, applicazione desktop o app mobile.

In sostanza, invece di avere un dispositivo di archiviazione fisico collegato al vostro computer tramite USB o alla vostra rete locale, avrete uno spazio di archiviazione remoto. In generale, ci sono vari servizi che possiamo classificare come cloud storage, ovvero dal backup in cloud all’archiviazione online, dalle unità di storage online, passando per l’hosting di file hosting ecc.

Cloud Storage – I migliori del 2022

iDrive

iDrive è uno dei marchi storici del settore del cloud storage, e si distingue per un’offerta davvero allettante in termini di rapporto prezzo/spazio di archiviazione. Inoltre, consente di archiviare dati da varie piattaforme, ovvero PC, Mac, iPhone, Android, server e altri dispositivi mobili con un unico account. Tra le funzioni incluse, citiamo il backup continuo e la possibilità di gestire i backup da remoto tramite web console.

Il provider offre un piano gratuito, che non richiede l’inserimento di carte di credito, con 5 GB di spazio di archiviazione, un piano personale da 5 o 10 TB, nonché due piani orientati al mondo business, Teams che offre fino a 35 TB per 35 computer/utenti e Business che da 250 GB a 5 TB più una serie di extra come server, SQL, Exchange e molto altro.

Crea un account iDrive

NordLocker

NordLocker fa parte del gruppo Nord, noto principalmente per NordVPN ed è un servizio cloud venduto sia in abbinamento ai piani VPN che separatamente. Si distingue soprattutto per i livelli di sicurezza garantiti grazie all’uso dei protocolli di crittografia Argon2, AES256 e ECC e della rigida politica di zero knowledge seguita dall’azienda (in sostanza i vostri file possono essere decrittati solo ed esclusivamente da voi).

Anche NordLocker offre un piano gratuito, con 3 GB di spazio disponibile, e due piani a pagamento, rispettivamente da 500 GB e 2 TB, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Tutti e tre i piani includono la crittografia end-to-end illimitata.

Crea un account NordLocker

Internxt

Internxt è un servizio di cloud storage che pone particolare attenzione a privacy e sicurezza. Anche Internxt offre un piano gratuito, che mette a disposizione fino a 10 GB di spazio. Al momento in cui create il vostro account, avrete a disposizione solo 2 GB, che però potrete espandere fino a 10 GB eseguendo alcune azioni, come installare l’app mobile, iscriversi alla newsletter, invitare gli amici e così via.

I piani a pagamento, invece sono tre, ovvero da 20 GB, 200 GB e 2 TB, tutti con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e la crittografia completa dei file, con la possibilità di accedere al proprio spazio cloud da qualsiasi dispositivo.

L’unico inconveniente è il limite di trasferimento di file dalla dimensione massima di 1 GB da browser. Per inviare file più grandi, dovrete necessariamente utilizzare l’app.

Crea un account Internxt

pCloud

pCloud si distingue dagli altri provider per una politica dei prezzi alquanto singolare: infatti, potrete scegliere fra i piani annuali e quelli a vita. In sostanza, pagando una sola volta, avrete accesso al vostro spazio di archiviazione a tempo indeterminato, senza ulteriori pagamenti.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, mentre il servizio in se è facilissimo da utilizzare e offre un’interfaccia intuitiva e molto ben organizzata. Peccato solo per la mancanza di strumenti di collaborazione.

I piani a vita sono tre, rispettivamente da 500 GB, 2 TB e 10 TB, ovviamente dal prezzo crescente. I piani annuali, invece, sono disponibili solo per spazi da 500 GB e 2 TB.

Crea un account pCloud

Google Drive

Google Drive è il servizio cloud storage ideale se usate Google Workspace. Il servizio parte da un livello gratuito abbastanza generoso dal punto di vista dello spazio, il tutto integrato con la piattaforma Google One.

Se avete un account Google (ad esempio per utilizzare Gmail), avrete di default 15 GB di spazio di archiviazione gratuiti, che potrete espandere scegliendo uno dei quattro piani a pagamento, che vi offrono 250 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB, con possibilità di pagamento mensile o annuale (con uno sconto sul totale) per i primi tre.

Tutti i piani vi consentono di condividere il vostro spazio con un massimo di 5 utenti, mentre i piani da 2 TB in su includono anche un servizio VPN per Android e iPhone.

Crea un account Google Workspace per il tuo spazio su Drive