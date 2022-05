Stando a Puget System, un popolare assemblatore americano di workstation, le CPU High-End Desktop (HEDT), lanciate per la prima volta nel 2003, starebbero sparendo dal mercato, in quanto la concorrenza tra AMD e Intel sta diventando sempre più intensa. Il risultato è che, al momento, molti utenti HEDT preferiscono acquistare normali CPU desktop o spendere qualcosa di più per quelle destinate ai server, dato che AMD apparentemente non sembra più produrre processori Ryzen Threadripper 3000X.

Photo Credit: Puget Systems

Ricordiamo che le CPU HEDT, rivolte principalmente ai videogiocatori più esigenti e ai professionisti, impiegano die e packaging originariamente progettati per processori di livello server, offrendo alcune caratteristiche aggiuntive, come un maggior numero di linee PCIe e più capacità di memoria, rispetto alle serie desktop. Ad oggi, solo la serie Ryzen Threadripper Pro 5000WX è basata su una microarchitettura aggiornata (Zen 3), mentre le altre piattaforme sono tutte alimentate da microarchitetture obsolete e, in alcuni casi, mancano di un supporto I/O moderno. Inoltre, appare ancora più strana la scelta di rendere disponibili i Ryzen Threadripper Pro 5000WX solo presso Lenovo.

Le workstation con CPU Ryzen Threadripper 3000X sono state molto richieste presso Pudget System, dati i loro 64 core Zen 2 abbinati a 128 linee PCIe 4.0, ma attualmente c’è una gran carenza di questi processori sul mercato e sembra che AMD stia terminando la sua produzione di Threadripper 3000X/3000Pro rendendoli difficili da reperire, a meno di acquistarle con un ricarico di migliaia di dollari presso rivenditori di terze parti.

William George, specialista nello sviluppo dei prodotti per Puget Systems, ha affermato:

Inserzioni così alte indicano che il numero di chip rimasti sul mercato è esiguo e che coloro che hanno scorte residue stanno aumentando i prezzi per massimizzare i profitti prima che finiscano. Dal momento che il prezzo di mercato dei chip Threadripper sta aumentando e non diminuendo, mi sento abbastanza sicuro nel suggerire che non vengono più prodotti.

Nel frattempo, anche i prezzi degli Intel Xeon W-3300 sono elevati, sebbene le loro prestazioni non siano pari a quelle della piattaforma AMD.

Photo Credit: Puget Systems

Vista la situazione, sempre più appassionati e professionisti si rivolgono ai processori desktop consumer (come AMD Ryzen 9 5950X e Intel Core i9-12900KS), che possono esser sufficienti per la stragrande maggioranza dei giochi e per molti carichi di lavoro delle workstation.

Tuttavia, ci saranno sempre persone che necessitano di 64 o più core per i propri progetti e, in questo caso, la situazione potrebbe migliorare solo con una maggior disponibilità della gamma Ryzen Threadripper Pro 5000WX, in attesa di Intel Alder Lake-X/Sapphire Rapids-X.