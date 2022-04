È possibile che i processori AMD abbiano in futuro un acceleratore per il Machine Learning (ML) direttamente impilato sul die I/O (IOD). Questo è quanto emerge da un brevetto, intitolato “Direct-Connected machine learning accelerator“, che espande le capacità dell’azienda di introdurre componenti 3D-Stacked oltre alla cache, recentemente implementata tramite la tecnologia 3D Cache. L’uso di acceleratori ML impilati direttamente sul die potrebbe essere particolarmente utile per le GPU o System-on-Chip (SoC) progettati per compiti speciali o data center.

Photo Credit: AMD

Nel brevetto, AMD descrive diversi modi per aggiungere un acceleratore: uno coinvolge un acceleratore con la propria memoria locale, un altro implica che tale acceleratore utilizzi la memoria che è collegata a uno IOD, mentre, nel terzo caso, un acceleratore potrebbe eventualmente utilizzare la memoria di sistema e non deve nemmeno essere impilato sopra uno IOD. Il documento, depositato il 25 settembre 2022 e pubblicato il 31 marzo 2022, potrebbe far riferimento anche a futuri SoC realizzati sfruttando IP Xilinx, società recentemente acquisita da AMD.

Nel brevetto, si fa riferimento anche a un’interfaccia universale che, potenzialmente, potrebbe consentire di aggiungere un acceleratore speciale a qualsiasi CPU, fornendo quindi una maggiore flessibilità. Infatti, in una descrizione si legge:

Dovrebbe essere compreso che molte variazioni sono possibili sulla base della divulgazione del presente documento. I processori adatti includono, a titolo di esempio, un processore per scopi generali, un processore per scopi speciali, un processore convenzionale, un processore grafico, un processore di apprendimento automatico, [un DSP, un ASIC, un FPGA], e altri tipi di circuito integrato (IC). […] Tali processori possono essere costruiti configurando un processo di fabbricazione utilizzando i risultati delle istruzioni del linguaggio di descrizione dell’hardware (HDL) elaborate e altri dati intermedi, comprese le netlist (tali istruzioni possono essere memorizzate su un supporto leggibile dal computer).

Photo Credit: AMD

Gli acceleratori stanno diventando sempre più importanti, soprattutto nei data center, e AMD non intende certo farsi trovare impreparata alle sfide del prossimo futuro.