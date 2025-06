e vediamo se fallisce nell'impresa anche Nvidia... Se ne parla da almeno 20 anni ma alla fine WoA non decolla mai. Magari è perché non ha senso?

Perché non avrebbe senso?x86 ha fatto il suo tempo. E' complesso, lento e basato su logiche già vecchie quando è stato proposto, figuriamoci oggi.Nuovi set di istruzioni con architetture pensate meglio (penso solo al numero e configurazione dei registri in x86, mamma mia che patema!) non possono che migliorare ulteriormente. X86 ha ancora senso solo per via della compatibilità con il passato. Ma se gli sviluppatori appena appena passano a portare i loro programmi su WoA, così come fanno per Apple, allora non c'è modo ceh x86 possa tenere testa, nonostante i W e i miliardi di transistor in più che Intel(AMD possono mettere sul tavolo.La storia insegna: è già successo con gli smartphone.