Memorie DDR6 due volte più veloci delle DDR5 ma dovremo attendere ancora un po'

Da un po' di tempo, i principali produttori di DRAM stanno lavorando alla prossima generazione di RAM DDR6 con colossi del settore come Synopsys che prevedono di finalizzare le prime unità nel corso del prossimo anno. Questa nuova tecnologia promette di portare significativi miglioramenti rispetto all'attuale DDR5 con velocità di trasferimento dati che potrebbero raggiungere i 17.600 MT/s, con un potenziale massimo di 21.000 MT/s. Parliamo di valori quasi raddoppiati rispetto alle memorie RAM DDR5 attualmente in commercio.

Synopsys, azienda nota per la produzione di controller e interfacce RAM, ha diffuso alcune informazioni dettagliate riguardanti i progressi e le modifiche fondamentali delle memorie DDR6. Una presentazione condivisa dall'utente Twitter Darkmont e corroborata da una presentazione di JEDEC dedicata alla tecnologia LPDDR6 offre una panoramica approfondita delle caratteristiche tecniche e delle aspettative per la nuova tecnologia RAM.

Attualmente, le RAM DDR5 possono raggiungere una velocità massima di circa 8.400 MT/s (DDR5-8400), mentre la LPDDR5x è leggermente più veloce toccando gli 8.533 MT/s. Sebbene in futuro potrebbero essere disponibili kit DDR5 estremamente costosi che superano queste velocità, è improbabile che si possa oltrepassare la soglia dei 10.000 MT/s a un costo accessibile.

La DDR6, invece, si prevede inizierà con una velocità di base di 8.8 Gbps, crescendo fino a 17.600 MT/s e potenzialmente raggiungendo i 21.000 MT/s. Tuttavia, JEDEC e i suoi collaboratori devono ancora decidere quale modalità di segnalazione adottare tra PAM o NRZ, motivo per cui il lancio è previsto per la seconda metà del 2025.

I moduli DDR6 presenteranno cambiamenti significativi rispetto alla DDR5 anche dal punto di vista interno. Anziché utilizzare due canali dati a 16-bit per modulo, la DDR6 impiegherà due canali da 12-bit. Questa riduzione nei canali è compensata da una maggiore velocità di trasferimento dati, con un singolo modulo DDR6-17600 che offre una larghezza di banda effettiva di poco meno di 47 GB/s. La formula per calcolare questa larghezza di banda tiene conto che un modulo DDR6 trasmette 288 bit per ciclo, ma solo 256 bit sono dati effettivi.

Questo risultato rappresenta un aumento del 40% rispetto alla DDR5 più veloce disponibile oggi, che offre una larghezza di banda di 33,6 GB/s per modulo.

Se confrontata con le larghezze di banda di picco di GDDR6 e GDDR6X, la DDR6 potrebbe sembrare tutt'altro che rivoluzionaria, ma per la memoria di sistema rappresenta un miglioramento essenziale. Questo è particolarmente vero per laptop e PC da gioco portatili, che spesso utilizzano LPDDR5X per mantenere basso il consumo energetico pur garantendo buone prestazioni.

Processori e compatibilità

Nel contesto dei chip di nuova generazione, i processori Intel Lunar Lake, pensati per dispositivi mobili, integrano i chip RAM direttamente nel pacchetto, simile alla serie di processori M di Apple. Questo approccio impedisce l'aggiornamento della RAM a versioni più veloci rispetto a quelle fornite con il dispositivo. Poiché la specifica DDR6 non è ancora stata finalizzata, è improbabile che Intel abbia reso il controller di memoria in Lunar Lake compatibile con DDR6. Al contempo, molto probabilmente, i futuri chip Intel saranno compatibili con lo standard DDR6.

Per quanto riguarda i desktop, AMD potrebbe decidere di non adottare la DDR6 per la durata della piattaforma AM5, migliorando invece il supporto alla DDR5, attualmente limitato a 5.2 Gbps. Intel, che cambia piattaforma più frequentemente di AMD, probabilmente continuerà con la DDR5 per le future generazioni di processori Arrow Lake e Panther Lake.

In sintesi, sebbene la specifica DDR6 possa essere pronta per la produzione il prossimo anno, è realistico aspettarsi che questa nuova tecnologia RAM non sarà disponibile nei PC da gioco per almeno un altro anno o due. Le aspettative sono alte, e l'industria tecnologica sta osservando con interesse questi sviluppi che promettono di rivoluzionare ancora una volta le prestazioni e le capacità della memoria di sistema.