Le nuove CPU Alder Lake-S potrebbero essere più veloci del previsto

Dovevamo aspettarcelo già da quando è stato confermato che i processori Intel di nuova generazione avrebbero avuto il supporto per le memorie DDR5. Eppure stupisce lo stesso un risultato apparso su Geekbench relativo alla velocità delle CPU di 12ª generazione, ultimamente sempre più presenti nei resoconti dei vari benchmark disponibili in giro per il web.

Il test è stato effettuato su un processore 16 core, la cui architettura si basa sui core “Gracemont” (alta efficienza) e sui “Golden Cove” (alte prestazioni). I risultati, in un certo senso, sono comunque da prendere con le pinze, poiché è chiaro che la struttura interna dell’Intel Hybrid Technology non sia ancora totalmente comprensibile al software Geekbench.

È ovviamente un errore la frequenza massima riportata, che risulterebbe essere di 27.2 GHz: in realtà potrebbe essere un errore di calcolo intrinseco (dovuto al fatto che la frequenza potrebbe essere letta solamente dai core Gracemont e non dai Golden Cove), poiché il valore reale dovrebbe aggirarsi tra i 2.7 e i 3.4 GHz. Niente processori ottimizzati per il viaggio nel tempo quindi, almeno per quanto riguarda lo stato attuale dell’arte (o forse non siamo ancora abbastanza maturi per quello, ma ci arriveremo).

Già dai primi risultati si evince come i processori della famiglia Alder Lake-S siano più prestanti degli i9-9900K nel test sul single-core, mentre riescano a superare addirittura gli i9-10900K in multi-core. Resta invece ancora netto il distacco dei processori Ryzen, come possiamo vedere nella seguente tabella:

SKU Configurazione Punteggio Single-Core Punteggio Multi-Core Intel Alder Lake-S 8C+8c / 24-thread 6536 47870 Intel Core i9-10900K 10-core / 20-thread 6720 45000 Intel Core i9-9900K 8-core / 16-thread 6340 35500 AMD Ryzen 9 5950X 16-core / 32-thread 7420 66800 AMD Ryzen 9 5900X 12-core / 24-thread 7340 57000 AMD Ryzen 7 5800X 8-core / 16-thread 7500 44600 AMD Ryzen 9 3950X 16-core / 32-thread 6000 57800

Ci si aspetta comunque che le prestazioni tendano ancora ad aumentare dopo l’ES2 (Second Revision Engineering Sample), quindi stiamo a vedere cosa ha intenzione di mettere sul piatto Intel entro la fine del 2021. La posta in gioco è sicuramente molto alta, e mentre la 12ª generazione si prepara a essere rilasciata, nei laboratori dell’azienda si pensa già alla 13ª. Nome in codice: Raptor Lake-S.