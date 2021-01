Intel Alder Lake-S, avvistato un benchmark su SiSoftware con le memorie DDR5

Un engineering sample di Intel Alder Lake-S mai visto prima (avvistato dal noto leaker @momomo_us) è apparso con specifiche migliorate e supporto DDR5, ma è rimasto apparentemente legato alla stessa configurazione a 16 core e 32 thread del primo prototipo apparso lo scorso ottobre.

SiSoftware ha indicato il chip Alder Lake-S come una CPU a 16 core, il che significa che sono presenti 8 core Golden Cove e 8 Gracemont a bordo. La configurazione coincide con una delle tante possibili combinazioni di Alder Lake-S apparse in una patch coreboot. A meno che Intel non abbia un’altra combinazione in cantiere, l’Alder Lake-S a 16 core dovrebbe essere il modello di punta.

Secondo quanto riferito, il nuovo engineering sample di Alder Lake-S presenta un clock base di 1,8GHz, 400MHz in più rispetto al precedente avvistamento. Non è chiaro se i due siano lo stesso processore o se Intel sia riuscita a migliorare la frequenza di base del chip precedente. In questa occasione, il software è stato in grado di rilevare la velocità di boost clock del processore, apparentemente configurata a 4GHz. La configurazione della cache rimane inalterata: 12,5MB di cache L2 e 30MB di cache L3.

Processor Processor Multi-Media Processor Cryptography (High Security) Memory Bandwidth GP (GPU) Processing GP (GPU) Memory Bandwidth GP Global Data Cache/Memory Latencies (In-Page Random Access) Overall GP (GPU) Score Alder Lake-S (1.8 GHz) 263.46 Mpix/s 10.61 GB/s 34.21 GB/s 398.81 Mpix/s 24.97 GB/s 620.2 ns 2.30 kPT Alder Lake-S (1.4 GHz) 318.86 Mpix/s 7.27 GB/s 13.49 GB/s 301.33 Mpix/s 6.90 GB/s 263.4 ns 1.66 kPT

Sorprendentemente, il chip Alder Lake-S da 1,4GHz in esame offre un punteggio superiore del 21% nel test multimediale rispetto al campione da 1,8GHz, anche se rimane plausibile che il software Sandra di SiSoftware non sia ancora completamente ottimizzato per Alder Lake-S. Inoltre, dobbiamo considerare che Alder Lake-S offrirà con una configurazione ibrida, quindi la disposizione dei core ad alte prestazioni e alta efficienza potrebbe confondere il programma. Tuttavia, la CPU Intel Alder Lake-S da 1,8 GHz ha ottenuto risultati migliori in alcuni degli altri test. Quello relativo alla larghezza di banda della memoria è uno dei benchmark più interessanti, in quanto viene mostrato un miglioramento del 153,6%, il che fa pensare che il processore sia stato accoppiato alle nuove memorie DDR5 e non più alle DDR4 come in precedenza.

Anche il punteggio GPU complessivo ha visto un miglioramento fino al 38,6% sul sample da 1,8 GHz. La registrazione ha rivelato una configurazione iGPU simile con 32 Execution Unit (EU) per un totale di 256 shading unit. Evidentemente, il nuovo sample aveva un clock di 1,5 GHz, 350MHz in più rispetto a quello precedente. Per vedere più nel dettaglio di cosa saranno capaci i nuovi processori Alder Lake-S dovremo attendere sino alla seconda metà di quest’anno. Per il momento, tutte queste informazioni vanno prese come dei semplici rumor.