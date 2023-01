La GeForce RTX 4080 è una scheda grafica eccezionale per i videogiochi attuali, ma è molto costosa. Secondo HKEPC, noto portale di notizie di Hong Kong, l’azienda californiana ha preparato un nuovo die AD103 per la RTX 4080 allo scopo di ridurre i costi di produzione. Attualmente la RTX 4080 integra la GPU AD103-300, ma presto quest’ultima sarà sostituita dalla variante AD103-301. Nonostante si tratti di una mossa effettuata per diminuire i costi, i consumatori finali non potranno godere di un prezzo finale inferiore o di maggiori prestazioni. In effetti, saranno i partner di NVIDIA ad avere i maggiori vantaggi.

HKEPC ha anche riferito che la futura GeForce RTX 4070 potrebbe utilizzare due diversi die: AD104-250 o AD104-251. La prima richiederebbe un circuito comparatore per la tensione della GPU, mentre la seconda non ne avrebbe bisogno. Di conseguenza, la AD104-251 avrebbe un PCB BOM inferiore, ma probabilmente utilizzerebbe un PCB differente. HKEPC stima una riduzione di $1 del BOM con AD104-251, sebbene AD104-250 dovrebbe probabilmente entrare in produzione per primo, seguito successivamente da AD104-251.

Non è noto quali siano esattamente le differenze tra i due die o perché NVIDIA abbia deciso di progettarne uno nuovo per la RTX 4080, soprattutto nel caso si siano rese necessarie modifiche al design del PCB. L’ipotesi attuale è che il nuovo AD103-301 possa aiutare a ridurre il BOM della scheda, sebbene il suo importo esatto sia sconosciuto. La stima di $1 di HKEPC si riferisce al die AD104, mentre la RTX 4080 ne utilizza uno diverso.

Nonostante il prezzo elevato, la GeForce RTX 4080 rimane una delle schede grafiche più vendute del momento. Ricordiamo che è dotata di 9.728 CUDA Core, 76 RT Core di terza generazione per il ray tracing in tempo reale, 304 Tensor Core di quarta generazione per la gestione del DLSS e dei carichi IA, 304 Texture Unit e una frequenza massima di 2505 MHz. Ad accompagnare la GPU sono presenti 16GB di memoria di tipo GDDDR6X con una velocità di 22,4 Gb/s su un’interfaccia a 256 bit, per una larghezza di banda complessiva pari a 716,8 GB/s. Per ulteriori dettagli in merito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.