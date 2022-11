Dopo la RTX 4090, lanciata poco più di un mese fa, oggi è il turno della RTX 4080 16GB. La scheda NVIDIA si colloca nella fascia alta del mercato e promette, sulla carta, il doppio della potenza di una RTX 3080 Ti allo stesso prezzo di listino. Quest’ultima parte, ve lo diciamo subito, è vera solo per il mercato statunitense, dove la RTX 4080 16GB arriverà a un prezzo di 1199 Dollari. In Italia costerà 1479€, contro i 1199€ richiesti all’epoca per la RTX 3080 Ti. Torneremo in maniera più approfondita sulla questione più avanti, ora concentriamo sulle caratteristiche della nuova arrivata.

In termini di specifiche tecniche, la RTX 4080 16GB è equipaggiata con una GPU AD103, con un die che misura 379 mm² e conta 45,9 miliardi di transistor. A disposizione troviamo 9728 CUDA Core, 76 RT Core di terza generazione per il ray tracing in tempo reale, 304 Tensor Core di quarta generazione per la gestione del DLSS e dei carichi IA, 304 Texture Unit e una frequenza massima di 2505 MHz. I 16GB di memoria sono di tipo GDDDR6X a 22,4 Gbps con interfaccia 256-bit, per una larghezza di banda complessiva pari a 716,8 GB/s. Il TGP è di 320 watt, per l’alimentazione è presente il nuovo connettore 16 pin e in confezione è incluso un adattatore da 16 pin a 3 8 pin PCIe classici, mentre le uscite video mettono a disposizione tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1.

Tra le novità legate alla nuova architettura Ada Lovelace troviamo il supporto al DLSS 3, encoder AV1, Tensor Core e RT Core di nuova generazione, Optical Flow, nuovi Streaming Multiprocessor e tanto altro. Abbiamo approfondito le novità della nuova architettura nella recensione della RTX 4090, quindi vi rimandiamo a quell’articolo se siete interessati.

Il dissipatore della RTX 4080 16GB eredita il design e le novità viste sulla sorella maggiore, e questo si traduce in dimensioni altrettanto importanti. La scheda occupa 3 slot ed è lunga 304 mm, leggermente meno della RTX 4090 che arriva a 336 mm; avremmo preferito una soluzione più compatta, ma un dissipatore così grande su una scheda che scalda “poco” permette di mantenere le temperature davvero basse. Anche il peso non è trascurabile, poco sotto i 2,2 kg.

Prestazioni

Per valutare le performance della nuova RTX 4080 16GB abbiamo sfruttato la nostra tipica suite di test con giochi di vario genere, compresi alcuni con ray tracing e DLSS. Per i benchmark abbiamo usato una piattaforma composta da Core i9-12900K, raffreddamento a liquido Corsair H150i Elite LCD, e un kit di RAM Corsair Vengeance RGB DDR5-6000.

Prestazioni in rasterizzazione

Come fatto per la RTX 4090, anche con questa RTX 4080 16GB ci siamo concentrati principalmente sulla risoluzione 4K: sebbene la nuova arrivata sia meno potente della top di gamma, le prestazioni in Quad HD (e ancor più in Full HD) sono assicurate, con la scheda che riesce a generare un gran numero di FPS in qualsiasi gioco e permette di sfruttare al meglio anche i monitor con frequenza d’aggiornamento elevata.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 usiamo il benchmark integrato, selezionato il preset Ultra per la qualità. Il distacco tra la RTX 4090 e la RTX 4080 16GB è abbastanza netto, con quest’ultima che ottiene le stesse performance della RTX 3090 Ti e risulta il 16% più veloce della RTX 3080 Ti.

F1 22

Anche in F1 22 usiamo il benchmark integrato per i test, selezionando il circuito di Monaco e condizioni meteo di pioggia. Qui la RTX 4080 raggiunge i 164,5 FPS medi, piazzandosi di nuovo ampiamente dietro la RTX 4090 (che è il 30% più veloce) ma superando del 30% la RTX 3080 Ti e del 18% la RTX 3090 Ti.

Watch Dogs Legion

Nel benchmark integrato di Watch Dogs Legion la RTX 4080 16GB raggiunge gli 87,6 FPS medi, il 37% in più della RTX 3080 Ti e il 24% in più della RTX 3090 Ti. Anche in questo caso, il distacco dalla top di gamma RTX 4090 si attesta intorno al 30%.

Far Cry 6

Anche in Far Cry 6 usiamo il benchmark integrato e ritroviamo una situazione molto simile a quella raccontata finora: la RTX 4080 è il 26% più rapida della RTX 3080 Ti e il 17% della RTX 3090 Ti.

Doom Eternal

Doom Eternal non ha un benchmark integrato, quindi per i nostri test giochiamo una parte di mappa, aperta e ricca di demoni da combattere. La RTX 4080 è ben lontana dalle performance della RTX 4090, quasi il 40% più veloce, ma si comporta comunque molto bene raggiungendo i 236 FPS medi e confermandosi di gran lunga più veloce della RTX 3080 Ti (+39%) e della RTX 3090 Ti (22%).

Assassin’s Creed Valhalla

In Assassin’s Creed Valhalla torniamo a usare il benchmark integrato. Le differenze tra le schede rimangono molto simili a quanto raccontato finora, la RTX 4080 16GB fa segnare +33% sulla RTX 3080 Ti e +22% sulla RTX 3090 Ti.

Forza Horizon 5

Anche in Forza Horizon 5 ci avvantaggiamo del benchmark integrato. La RTX 4080 arriva a 132, 5 FPS medi, affermandosi nuovamente il 30% circa più veloce della RTX 3080 Ti e il 24% più rapida della RTX 3090 Ti.

Horizon Zero Dawn

Ultimo gioco per i nostri test in rasterizzazione classica è Horizon Zero Dawn, anch’esso dotato di test integrato. Qui la distanza con la RTX 3090 Ti è più sottile e si ferma al 9%, mentre quella con la RTX 3080 Ti è del 21%, ovviamente sempre a favore della nuova RTX 4080 16GB.

Prestazioni con Ray Tracing

Per i benchmark con ray tracing attivo, abbiamo selezionato il profilo Ultra sia per la qualità grafica che per il ray tracing, disattivando il DLSS. La scheda non è potente come la top di gamma e ci aspettiamo che in alcuni casi, senza l’ausilio del DLSS, le performance si aggirino poco sotto i 60 FPS.

Cyberpunk 2077

Il ray tracing impatta ovviamente sulle performance e la RTX 4080 non brilla come la RTX 4090, ma ottiene comunque buoni risultati. Rispetto alla RTX 3080 Ti vediamo un incremento del 45%, che scende al 20% se la confrontiamo con la RTX 3090 Ti.

F1 22

In F1 22 la RTX 4080 non riesce a raggiungere i 60 FPS, ma il distacco con le schede Ampere rimane importante e si attesta su un +40% rispetto alla RTX 3080 Ti e +25% sulla RTX 3090 Ti.

Metro Exodus Enhanced Edition

In Metro Exodus Enhanced Edition la RTX 4080 fa registrare 60 FPS, con una differenza con RTX 3080 Ti e RTX 3090 Ti rispettivamente del 42% e del 22%.

Watch Dogs Legion

Anche i miglioramenti in Watch Dogs Legion sono in linea con quelli visti negli altri giochi. La RTX 4080 riesce a raggiungere i 46,4 FPS medi, registrano un +35% sulla RTX 3080 Ti e un +20% sulla RTX 3090 Ti.

Far Cry 6

In Far Cry 6 anche la serie RTX 3000 riesce a superare i 60 FPS con ray tracing attivo, ma la nuova GPU Ada Lovelace ha uno spunto in più: in questo caso le differenze percentuali fanno segnare +30% rispetto alla RTX 3080 Ti e +20% rispetto alla RTX 3090 Ti.

Doom Eternal

Anche in Doom Eternal ritroviamo lo scenario descritto finora, con la RTX 4080 più veloce del 33% della RTX 3080 Ti e del 24% della RTX 3090 Ti. La RTX 4090 resta inarrivabile, risultando più veloce della RTX 4080 del 37%.

Prestazioni con Ray Tracing e DLSS

Per i benchmark con ray tracing e DLSS abbiamo usato le impostazioni qualitative descritte in precedenza, mentre per il Deep Learning Super Sampling (in questi test ancora in versione 2.0) abbiamo optato per il preset “Qualità”.

Cyberpunk 2077

Il DLSS migliora le prestazioni e la RTX 4080 riesce a superare i 60 FPS, l’unica insieme alla RTX 4090. Rispetto alla RTX 3080 Ti il framerate è più alto del 62%, mentre rispetto alla RTX 3090 Ti l’incremento è del 37%.

F1 22

In F1 22 le percentuali tornano ad essere più contenute e più in linea con quanto raccontato finora. La RTX 4080 raggiunge i 95 FPS medi, il 36% in più della RTX 3080 Ti e il 23% in più della RTX 3090 Ti.

Metro Exodus Enhanced Edition

In Metro Exodus Enhanced Edition continuiamo a vedere miglioramenti importanti. Il framerate medio qui è di quasi 97 FPS, mentre l’incremento rispetto alla precedente generazione è del 42% sulla RTX 3080 Ti e del 22% sulla RTX 3090 Ti.

Watch Dogs Legion

In Watch Dogs Legion la scheda si ferma a 77 FPS medi, un risultato comunque ottimo che permette di godere al meglio del titolo Ubisoft. Qui le prestazioni della RTX 4080 sono identiche a quelle della RTX 3090 Ti, mentre con la RTX 3080 Ti c’è una differenza del 37%.

Doom Eternal

In Doom Eternal la RTX 4080 16GB raggiunge i 205 FPS, superando la RTX 3080 Ti del 34% e la RTX 3090 Ti l 24%.

Test con DLSS 3

DLSS 3 si conferma un’ottima tecnologia, capace di migliorare notevolmente il framerate in gioco. Purtroppo allo stato attuale è disponibile solamente in un numero limitato di giochi, ma la tecnologia fa ben sperare per il futuro: nelle nostre prove, la RTX 4080 con DLSS in modalità Prestazioni e Frame Generation attiva, ha raggiunto i 107 FPS medi in Cyberpunk 2077, i 180 FPS in F1 22 e ha superato i 130 FPS sia in Flight Simulator che in A Plague Tale.

Poche ore fa vi abbiamo raccontato come la tecnologia di Frame Generation (separata dall’upscaling vero e proprio) possa essere usata anche a risoluzione nativa o con altri algoritmi di upscaling: Igor’s LAB ha colto l’occasione di svolgere alcuni test abbinandola ad AMD FSR e Intel XeSS, ottenendo ottimi risultati, soprattutto col primo. Non sappiamo se in futuro sarà possibile accoppiare le diverse tecnologie, quel che è certo però è che al momento DLSS 3 ha una marcia in più rispetto alla concorrenza e non vediamo l’ora che venga incluso in sempre più giochi, così da poterne godere alla massima qualità grafica (ray tracing compreso) mantenendo un framerate elevato – a patto che si abbia una RTX 4000.

Temperature e consumi

Per misurare temperature e consumi abbiamo sfruttato il benchmark di Watch Dogs Legion in 4K con ray tracing attivo, senza DLSS, in modo da simulare una sessione di gioco e valutare come si comportano le schede video in scenari quanto il più possibile vicini alla realtà.

Temperature

Il massiccio dissipatore a bordo della RTX 4080 Founders Edition non ha difficoltà a gestire il calore prodotto dalla GPU AD103, complice anche il TGP di “soli” 320 watt. Il risultato sono temperature sempre sotto controllo, che nel nostro test hanno raggiunto un massimo di 59°C, risultato molto basso che permette alla scheda di prendersi il primo posto in classifica con un discreto margine di vantaggio sulle altre, RTX 4090 compresa.

Consumi

Anche i consumi sono buoni: nel test abbiamo registrato un massimo di 312 watt, meno di quelli assorbiti da praticamente tutte le altre schede NVIDIA. Meglio della RTX 4080 solamente le due Radeon RX 6000, che fanno registrare 257 watt.

Conclusioni

La RTX 4080 16GB mette sul piatto prestazioni davvero molto interessanti, ampiamente superiori anche a quelle della RTX 3090 Ti, che stacca in media del 20% circa. Da questo punto di vista, la scheda permette di giocare in 4K a 60 FPS (o più) praticamente a tutti i giochi moderni. Le prestazioni migliorano ancor di più nei titoli in cui è supportato il DLSS, che fa raggiungere alla scheda framerate elevati, anche quando entra in gioco il ray tracing. Il DLSS 3 si riconferma l’asso nella manica della serie RTX 4000, grazie soprattutto alla tecnologia di generazione dei frame.

La differenza rispetto alla RTX 4090 è ben chiara e, da questo punto di vista, la segmentazione di NVIDIA abbastanza netta: l’ammiraglia è mediamente il 33% più veloce di questa RTX 4080 16GB, ma consuma di più e costa di più (500€ se guardiamo ai listini); tutte caratteristiche che mettono in chiaro come la top di gamma appartenga a una fascia superiore e aiutano l’utente a non avere dubbi in fase di scelta.

A differenza della RTX 4090, che con tutta probabilità sarà la GPU più potente sul mercato per molto tempo, la RTX 4080 16GB dovrà anche fare i conti con la concorrenza tra pochissimo tempo: Le future AMD Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT si scontreranno proprio con l’ultima arrivata NVIDIA, offrendo sulla carta prestazioni molto competitive sia in ray tracing che in rasterizzazione e al tempo stesso costando meno. Se la situazione dovesse realmente essere questa gli utenti potrebbero preferire le soluzioni AMD e NVIDIA si ritroverebbe con una scheda difficile da piazzare, a meno di tagli di prezzo.

Sì, perché se da un lato la potenza e le qualità della scheda sono indubbie e messe ben in evidenza dai test, dall’altro è innegabile come il problema principale di questa RTX 4080 16GB sia il prezzo: 1479€ sono davvero moltissimi e difficili da giustificare, specialmente se si pensa che la RTX 3080, al lancio, costava la metà. La situazione diventa ancora più critica se si prendono in considerazione i modelli custom, che nelle personalizzazioni di fascia più alta possono arrivare a costare quasi quanto una RTX 4090, o se per assurdo si pensa che con la stessa cifra è possibile assemblare un PC completo (ovviamente di fascia più bassa).

Le “80” di NVIDIA sono da sempre acquistate dai giocatori più appassionati, e anche in questo caso, acquistare una RTX 4080 16GB significa portarsi a casa una scheda video dalle prestazioni eccezionali in gioco e non solo, con pieno supporto a tutte le ultime tecnologie come encoder AV1 e DLSS 3. La cifra richiesta però rischia di tagliare fuori un gran numero di utenti, che nonostante la propria passione non sono disposti (oppure non possono) spendere così tanto solamente per la GPU.

Sarà davvero interessante vedere come evolverà la situazione tra circa un mese, quando debutteranno le nuove AMD Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT: se AMD saprà sfruttare a proprio vantaggio la situazione, contenendo il più possibile i prezzi delle due GPU nel nostro mercato, potrebbe riuscire a convincere un gran numero di utenti a passare al “Team Red”, compresi alcuni fedelissimi NVIDIA. Non è da escludere che uno scenario del genere possa anche spingere NVIDIA a tagliare il prezzo della RTX 4080 16GB nel corso dei prossimi mesi, il tutto a vantaggio degli utenti finali che potranno accedere a diverse opzioni di fascia alta a prezzi più bassi. A tal proposito, il nostro consiglio è quello di non acquistare una nuova scheda video fino al lancio delle prossime AMD Radeon RX 7000: solo in quel momento si avrà un quadro completo della situazione e si potrà scegliere quale GPU acquistare con maggiore serenità.