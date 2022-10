Con la presentazione ormai vicina delle nuove Radeon RX 7000, che verrà tenuta da AMD il 3 novembre e trasmessa in diretta nel canale YouTube ufficiale, anche l’azienda di Sunnyvale si appresta a entrare nella nuova generazione di GPU, con le mire di competere ad armi pari con Nvidia e le sue RTX 4000, stavolta anche in ray tracing. Se tuttavia il lancio sul mercato dei primi modelli era inizialmente previsto per il 27 novembre, questo potrebbe slittare di una settimana, nello specifico nel periodo di inizio dicembre. Ovviamente ciò non si tratterebbe di un ritardo effettivo, considerato che AMD non ha ancora comunicato alcuna data ufficiale.

It should be sometime between December 1-5. — Greymon55 (@greymon55) October 28, 2022

Il rumor proviene da Greymon55, ormai a dir poco rinomato quando si tratta di conoscere in anticipo informazioni su nuovi prodotti informatici, come GPU e CPU. In maniera analoga a quanto fatto da Nvidia, AMD inizierà con il lancio dei modelli di fascia alta, a cui faranno seguito il resto delle schede video appartenenti ai segmenti di fascia media e bassa. L’architettura RDNA 3, su cui si basa la nuova generazione, dovrebbe rappresentare un grosso salto generazionale in termini di performance rispetto la serie attuale di Radeon. Le novità sono diverse, a cominciare da un design MCM (Multi Chip Module), i cui die sono realizzati attraverso il nodo da 5nm e 6nm di TSMC. L’azienda potrebbe anche avvalersi di un vantaggio importante che riguarda le frequenze operative: la Radeon RX 7900 XT avrebbe infatti un clock massimo di 3GHz.

Fonte: Videocardz

Proprio quest’ultimo modello dovrebbe essere dotato di una VRAM di 20 GB, mentre stando a nuove indiscrezioni, AMD avrebbe in serbo una variante ancora più potente, che dovrebbe prendere il nome di Radeon RX 7900 XTX e avere una memoria video di 24 GB. Questa GPU in particolare è sicuramente pensata per competere con una possibile RTX 4090 Ti, non ancora annunciata dalla concorrenza. Non resta a ogni modo che attendere l’evento di presentazione ufficiale, per conoscere nel dettaglio la nuova gamma Radeon.