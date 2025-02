Lemokey L5 HE 8K, la miglior tastiera 75% | Test & Recensione

La Lemokey L5 HE 8K ha tutto quello che ci si aspetta da una tastiera premium, a un prezzo inferiore. La qualità costruttiva e i materiali usati sono ottimi, così come l'esperienza d'uso, merito soprattutto degli switch meccanici Hall Effect e delle funzionalità avanzate messe a disposizione, dal Rapid Trigger alla modalità analogica.

Lemokey LE H5 8K: la recensione in un minuto

La Lemokey L5 HE 8K è una tastiera meccanica da gaming in formato 75%, dotata di switch magnetici Hall Effect e un polling rate di 8KHz, che garantisce una latenza di soli 0,125ms. Il telaio interamente in alluminio conferisce solidità alla struttura, mentre i keycaps in double shot PBT con profilo Cherry assicurano una digitazione confortevole. La tastiera offre due sistemi di montaggio intercambiabili: top-mount e gasket-mount, per personalizzare l'esperienza d'uso. L'illuminazione RGB è presente sia sotto i tasti che lungo i lati, con 22 preset selezionabili tramite la combinazione FN+Q.

Negli scenari di gioco, la L5 HE 8K eccelle grazie agli switch Hall Effect con punto di attuazione regolabile da 0,01 a 3,35mm, permettendo di adattare la sensibilità dei tasti alle proprie esigenze. La funzione Rapid Trigger è particolarmente utile in giochi FPS come Counter-Strike e Valorant, consentendo una risposta immediata ai comandi.

Al di fuori dell'ambito gaming, la tastiera si comporta egregiamente nelle attività quotidiane. La possibilità di regolare il punto di attuazione dei tasti e la funzione Dynamic Keystrokes, che permette di assegnare fino a quattro azioni diverse su un singolo tasto in base alla profondità di pressione, possono migliorare la produttività in applicazioni professionali.

Prezzo e disponibilità

La tastiera è disponibile su Kickstarter a circa 190€ (che diventeranno circa 200€ una volta che la campagna sarà conclusa), con spedizione prevista per maggio 2025. Se siete indecisi tra supportare il progetto, o aspettare l'effettiva disponibilità della tastiera, sappiate che l'obiettivo è stato già ampiamente superato e che Lemokey non è altro che un sotto brand di Keychron, azienda ormai famosa nel settore delle tastiere meccaniche e del tutto affidabile.

Se volete, dalla pagina Kickstarter potete anche acquistare dei bundle, uno con poggiapolsi in silicone (circa 200€) e uno con piaggopolsi e custodia rigida per il trasporto (circa 230€).

Lemokey LE H5 8K: la recensione completa

Lemokey è la divisione gaming di Keychron, un popolare brand di tastiere meccaniche salito sulla cresta dell’onda negli ultimi anni grazie ai suoi prodotti di qualità. Nelle scorse ore, l’azienda ha lanciato una campagna Kickstarter per la Lemokey L5 HE 8K, una meccanica dedicata al gaming, con formato 75%, switch Hall Effect e polling rate di 8KHz, per una latenza estremamente ridotta di soli 0,125ms.

Design e costruzione

Il formato 75% sacrifica il tastierino numerico e alcuni tasti aggiuntivi per risultare più compatto di quello TKL, pur mantenendo le frecce direzionali, i tasti funzione e alcuni pulsanti come Page Up, Page Down, Home e Canc. Immancabile su tutte le tastiere di questo tipo dell’ultimo periodo il potenziometro, che di base controlla il volume, ma può anche essere personalizzato.

Lo chassis è completamente in alluminio, la costruzione è estremamente solida e la tastiera non flette ne scricchiola. Decisamente importante anche il peso di 1,9kg, che garantisce stabilità sulla scrivania anche durante le azioni di gioco più concitate. Sulla parte posteriore trovano posto la porta USB-C e un selettore di modalità, insieme a una barra LED RGB che abbraccia anche i due lati. L’illuminazione RGB è presente anche sotto i tasti ed è, ovviamente, personalizzabile; si può ad esempio scorrere tra i 22 preset con la combinazione di tasti FN+Q.

La tastiera è disponibile in diverse combinazioni di colori: Cyber (nero e verde), Dark Master (nero e rosso, come quella che abbiamo ricevuto) e Dawn Master (bianco e marrone). Un elemento distintivo è la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi di montaggio inclusi nella confezione: top-mount e gasket-mount, offrendo così una diversa esperienza di digitazione a seconda delle preferenze dell’utente. In confezione troviamo, oltre a questi accessori, alcuni keycaps aggiuntivi utili se la si vuole usare con macOS, un cavo USB-C con adattare USB-A, uno strumento per rimuovere keycaps e switch e due cacciaviti per aprire la tastiera e poterla personalizzate.

I Keycaps sono in double shot PBT e usano un classico profilo Cherry, quindi potete facilmente usare i vostri preferiti. C’è da dire però che quelli originali sono davvero ben fatti, quindi a meno che non siate alla ricerca di uno stile grafico particolare per cui volete per forza sostituirli, andranno benissimo.

La vera chicca di questa Lemokey LE H5 8K sono però gli switch magnetici Hall Effect, che offrono diversi vantaggi rispetto agli switch meccanici classici, specialmente nei videogiochi. Il punto di attuazione è regolabile, da 0,01 a 3,35mm, così da adattare la sensibilità di ogni tasto alle proprie esigenze; c’è poi il supporto a Rapid Trigger, essenziale per competere ai massimi livelli in FPS come Counter Strike e Valorant.

Altro elemento interessante è la prioritizzazione dell’ultimo tasto premuto, oltre a Dynamic Keystrokes, una funzionalità che permette di assegnare fino a quattro azioni diverse su un singolo tasto, in base a quanto a fondo viene premuto.

La personalizzazione è affidata al software Lemokey Launcher, basato sul web e che consente di rimappare i tasti, registrare macro personalizzate, regolare il punto di attuazione degli switch e attivare le funzionalità Rapid Trigger e Dynamic Keystrokes, oltre che personalizzare la retroilluminazione RGB.

Vale la pena sottolineare che, essendo basato sul web, il programma ha bisogno di una connessione a internet per funzionare. Se avete bisogno di una soluzione che giri in locale, sappiate che la tastiera è compatibile con QMK e VIA.

Esperienza di digitazione e di gioco

Uso da tempo tastiere meccaniche, ne ho diverse ma quelle che uso principalmente sono una Lofree Flow, di cui vi ho parlato in questa recensione qualche tempo fa, una MonsGeek M1 con switch Akko V3 Pro Cream Yellow e una KBD67 con switch Holy Panda. Nonostante questo, la sensazione che da questa tastiera mentre si scrive è unica: gli switch magnetici sono più fluidi rispetto a quelli meccanici standard, inoltre il design con stelo circolare di questi Lemokey Ultra-Fast Lime riduce il wobbling, migliorando la stabilità.

Il risultato è una tastiera con cui si scrive bene, velocemente e senza fare praticamente mai errori. Chi di solito usa un layout ISO potrebbe avere qualche difficoltà in più visto che qui abbiamo un layout ANSI, ma se siete già abituati a quest’ultimo, usare la Lemokey LE H5 8K sarà da subito un piacere.

Il feedback tattile è ottimo e anche quello sonoro è buono, solo la barra spaziatrice suona un po’ vuota. Il materiale all’interno del case non manca, visto che tra la piastra e il PCB troviamo uno strato fonoassorbente, mentre tra il PCB e il case sono presenti uno strato di schiuma EPDM, uno di EVA e uno sottile di PET.

Come anticipato si può scegliere tra due sistemi di montaggio. Top-mount offre maggior stabilità, mentre gasket-mount garantisce un’esperienza di digitazione più morbida e ammortizzata; dato che non mi piace molto la flessione del sistema gasket quando gioco, ho deciso di mantenere la configurazione top-mount durante l’uso.

I giochi sono, ovviamente, il campo in cui la L5 HE 8K da il meglio di sé: è eccezionale negli FPS e nei MOBA, grazie alla latenza ridottissima e alla possibilità di personalizzare ogni tasto, così da renderla davvero perfetta per il proprio stile di gioco. Il Rapid Trigger offre un vantaggio davvero eccezionale, che ha cambiato il risultato di una battaglia in più di un’occasione; certo non basterà a rendervi dei campioni, vi farà solo vincere qualche sfida in più, sempre che il divario con il vostro nemico non sia troppo grande.

Altra chicca comodissima nei giochi è la modalità analogica, che abilita input variabili al posto del classico segnale on/off e consente un controllo estremamente più granulare, cambiando il comportamento in base a quanto a fondo si preme il tasto. È qualcosa di utilissimo specialmente nei giochi dove serve una gestione precisa della direzione o di altri elementi, come ad esempio l’intensità di accelerazione e di frenata in un gioco di guida.

Verdetto

La Lemokey L5 HE 8K è un prodotto che riesce a colmare il divario tra tastiere gaming e modelli enthusiast, grazie a funzionalità e tecnologie avanzate, grandi possibilità di personalizzazione e materiali e assemblaggio premium.

Attualmente è disponibile su Kickstarter (dove ha già ampiamente superato l’obiettivo di 9655€) al prezzo di circa 190€ (199 dollari) estremamente contenuto viste le caratteristiche e le funzionalità offerte. L’ottima notizia è che una volta sul mercato non costerà molto di più: il prezzo finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 200€. Se volete, potete anche acquistare un bundle con poggiapolsi in silicone per circa 200€, mentre quello con poggiapolsi e custodia rigida per il trasporto costa circa 220€.

L’unico vero limite potrebbe essere l’assenza di connettività wireless, ma a mio avviso su una tastiera non è un problema così grave come può esserlo su un mouse, tant’è che le uso tutte collegate via cavo, comprese quelle che supportano la connettività senza fili. Inoltre, la connessione cablata è essenziale per raggiungere le prestazioni e le velocità di cui vi abbiamo parlato.

Se volete una tastiera estremamente veloce, ben costruita e con funzionalità avanzate dal prezzo competitivo, allora la Lemokey L5 HE 8K è quello che fa al caso vostro. Viste le ottime qualità, le conferiamo il nostro Award.