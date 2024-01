Meta Quest 2: la riduzione dei prezzi è ufficiale

Meta ha annunciato una riduzione permanente dei prezzi per il visore VR Quest 2, che inizierà all'inizio del 2024. Gli Stati Uniti vedranno il visore venduto a 249.99 dollari per la versione da 128 GB e a 299.99 dollari per quella da 256 GB.

Inizialmente proposti a questi prezzi per un periodo di circa due mesi alla fine del 2023, ora sono diventati, definitivamente, ufficiali. In Italia, il prezzo sarà stanziato a 299.99€ per il modello da 128 GB e, al momento, è già disponibile tramite il Meta Quest Store al nuovo prezzo di listino.

Tuttavia su Amazon, per quanto scontato, il prezzo sembra essere rimasto invariato rispetto alle festività e, almeno per il momento, non sappiamo se, e quando, verrà allineato al nuovo prezzo di listino.

Oltre al visore stesso, i prezzi degli accessori associati al Meta Quest 2 hanno subito delle variazioni. Vi presentiamo la lista dei nuovi prezzi italiani:

Cinturino Elite per Meta Quest 2: 59.99€

Custodia per Meta Quest 2: 49.99€

Cinturino Elite per Meta Quest 2 con batteria: 99.99€

Pacchetto attività per Meta Quest 2: 69.99€

Kit ricambi protezione facciale di Meta Quest 2: 44.99€

Questi prezzi, presenti sul sito italiano di Meta, attualmente sono indicati come sconti e non ci è dato sapere, almeno per il momento, se verranno convertiti in prezzi definitivi nel corso dei prossimi giorni.

Al momento è importante ricordare che i nuovi prezzi per il Meta Quest 2, e dei relativi accessori, per il mercato italiano, sono ancora considerati "sconti" e non prezzi di listino ufficiale.

Per quanto i prezzi siano indubbiamente appetibili, perlomeno per chi non è interessato al nuovo Meta Quest 3 e cerca un dispositivo "entry level" per affacciarsi alla realtà virtuale, aspettiamo una conferma ufficiale da parte di Meta per comprendere se anche da noi il listino prezzi si allineerà a quello ufficiale degli Stati Uniti.