Non è la prima volta che Microsoft mostra in anteprima delle novità per i suoi sistemi operativi. Anzi, possiamo dire che l’azienda tende a sperimentare molto spesso con nuove funzioni, soluzioni di design dell’interfaccia utente e così via. Basti pensare alla storia del menu Start nel corso degli anni, pulsante incluso.

E in base a quanto abbiamo visto durante la presentazione di Microsoft Ignite, in futuro potrebbe arrivare una nuova barra degli strumenti, come quella mostrata dal CEO Satya Nadella nel corso dell’evento.

Durante la sua presentazione, infatti, si poteva notare una barra non più ancorata in basso a coprire tutto lo schermo, mentre l’area delle notifiche e i widget apparivano in cima allo schermo. L’utenza non ha tardato a notare questa novità, come possiamo vedere su questo thread di Twitter.

In case anyone is looking for a cleaner non-annotated version of this mystery floating shell design that snuck into Ignite https://t.co/HSODvULpPI pic.twitter.com/fPqfZhvPtl — Albacore (@thebookisclosed) October 12, 2022

La nuova barra delle applicazioni appariva sullo schermo di un Surface Studio, un dispositivo con touch screen, quindi si potrebbe ipotizzare che Microsoft stia sperimentando con nuove soluzioni di interfaccia pensate proprio per questo tipo di dispositivi.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda in merito alla nuova taskbar, tuttavia sappiamo che Microsoft ha sperimentato nuove funzioni per tutto il corso di quest’anno e continua a farlo, dunque non ci stupirebbe vedere un desktop rivoluzionato su Windows 11 nel prossimo futuro. La scelta ha il suo senso, dato che con Fluent Design, Microsoft ha deciso di allontanarsi un po’ dagli stilemi che hanno caratterizzato Windows nel corso di varie generazioni, proponendo un ambiente grafico più moderno e vicino a quanto visto su altri sistemi della concorrenza.