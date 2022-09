La serie di portatili Surface di Microsoft è composta da un’ampia scelta, che va dai modelli standard a quelli appartenenti alle fasce Pro e Studio. Sembra tuttavia che la casa di Redmond, dopo il lancio del più recente Surface Pro 8, abbia intenzione di arricchire ulteriormente la sua offerta con dei nuovi portatili 2 in 1 pensati per il gaming. Le specifiche di questa potenziale nuova serie sono state condivise sul sito theprimegaming.com e includono componenti di fascia alta.

Secondo quanto mostrato nel documento, i nuovi portatili da gaming di Microsoft avranno uno schermo Pixelsense FlowDisplay da 16 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), frequenza d’aggiornamento di 165Hz e supporto a Dolby Vision. Esistono due opzioni con diverse configurazioni per CPU, GPU e memoria RAM: la prima include un Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, 18MB di cache e frequenza massima di 4.5GHz) insieme una Nvidia GeForce RTX 3050 Ti da 4GB, la seconda è invece dotata di Intel Core i7-12700H (14 core, 20 thread, 24MB di cache e frequenza massima di 4.7GHz) accompagnato da una RTX 3070 Ti da 8GB. Entrambi i modelli sono disponibili con 16 o 32GB di RAM LPDDR4x.

Il resto delle specifiche include un SSD removibile da 256GB, 512GB, 1 o 2 TB, 3 porte USB 4.0 Tipo-C con Thunderbolt 4, un jack audio da 3.5mm, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, una porta proprietaria Surface Connect, una fotocamera frontale da 1080p, degli altoparlanti Dolby Atmos, doppio microfono con tecnologia Voice Clarity e vari sensori tra cui accelerometro, giroscopio, magnetometro e luce ambientale. I nuovi Surface da gaming eseguiranno Windows 11 Home, che comprende anche una prova di un mese per Xbox Game Pass Ultimate e Microsoft 365 Home.

Per quanto riguarda l’autonomia, quella del modello con Intel Core i5 è dichiarata essere di 16 ore, mentre il Surface con Core i7 scende a 15 ore. Entrambi i dispositivi sono realizzati in magnesio e alluminio e saranno disponibili nelle colorazioni platino e nero opaco. Il peso del modello i5 è di 1,9Kg, mentre la variante con i7 arriva a 2Kg. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft per quanto riguarda prezzo e disponibilità. I nuovi dispositivi dovrebbero essere annunciati all’evento Surface che si terrà il 22 settembre.