Windows 11, l’ultima Dev Build migliora il menu Start

Windows 11 è stato annunciato ufficialmente per la prima volta a fine giugno ed è stato reso disponibile ufficialmente al pubblico lo scorso 4 ottobre, ma Microsoft continua a lavorare duramente per risolvere i problemi riscontrati sia internamente che dai suoi clienti. Windows 11 Insider Preview Build 22509 è appena arrivato nel Dev Channel per i membri iscritti al programma Insider e apporta alcune modifiche significative all’interfaccia utente, oltre a correggere diversi bug.

Forse il cambiamento più evidente è riscontrabile nel menu Start, che è stato criticato al momento del lancio per la sua mancanza di opzioni di personalizzazione. Microsoft ha affrontato la situazione offrendo agli utenti tre modi per configurarne l’aspetto. È possibile mantenere il layout predefinito, ma ora sono disponibili le opzioni per selezionare “Altri pin” o “Altri consigli“. Ciascuno mostrerà rispettivamente una riga aggiuntiva di pin o consigli.

Photo Credit: Microsoft

Un’altra modifica riguarda la modalità di visualizzazione dell’orologio quando si collega un monitor secondario. In quest’ultima build, è ora disponibile l’opzione per rendere visibili sia l’orologio che la data. Tuttavia, Microsoft ha affermato: “stiamo iniziando a implementare questa modifica, quindi non è ancora disponibile per tutti gli addetti ai lavori poiché abbiamo in programma di monitorare il feedback prima di offrirla a tutti“.

Microsoft ha anche modificato il comportamento delle notifiche per chiamate, promemoria e allarmi. Come spiega Microsoft, “tre notifiche ad alta priorità verranno ora mostrate impilate allo stesso tempo. Ciò significa che, in un dato momento, potreste vedere fino a quattro notifiche contemporaneamente: tre notifiche ad alta priorità e una a priorità normale .”

Credit: Microsoft

L’azienda ha persino apportato miglioramenti significativi all’Assistente vocale all’interno di Microsoft Edge. Per chi non lo sapesse, Assistente vocale è uno strumento di accessibilità che consente di interagire con un PC senza utilizzare il mouse. Ciò è particolarmente utile per le persone con problemi di vista o completamente cieche. Non solo l’Assistente vocale può essere utilizzato per leggere il contenuto di una pagina Web e documenti, ma può anche essere impiegato per comporre e-mail/testi.

Con Windows 11 Insider Preview Build 22509, la digitazione (e la modifica) dei campi è più veloce e premendo CTRL+L si può iniziare a scrivere immediatamente nella barra degli indirizzi di Microsoft Edge. “Oltre a semplificare la digitazione nei campi di modifica, abbiamo anche reso più facile l’eliminazione nei campi di modifica. L’Assistente vocale ora leggerà il carattere in cui si trova la posizione del cursore dopo che un carattere è stato eliminato. In altre parole, se il cursore è sulla “c” di “ciao” e premete Canc, l’Assistente vocale dirà “i”.

Oltre all’aggiunta di queste funzionalità, Microsoft ha corretto circa due dozzine di bug che vanno dai problemi con la scrittura a mano in cinese al testo sovrapposto nella pagina delle app installate. I membri del programma Windows Insider possono scaricare subito Windows 11 Insider Preview Build 22509 da Windows Update dal Dev Channel.