Microsoft Surface Go 3 avrà queste caratteristiche?

Surface Go 3 di Microsoft – che molto probabilmente sarà lanciato all’evento Surface di domani – è apparso per qualche istante sul sito web del rivenditore tailandese Shopee e i colleghi di WinFuture sono stati in grado di esaminare le specifiche del dispositivo prima che la pagina venisse rimossa. Le specifiche divulgate dal rivenditore si allineano con ciò che si vociferava già in precedenza e dai risultati di Geekbench divulgati negli scorsi giorni.

Come riferisce Windows Central, l’informazione principale dell’elenco di specifiche divulgato è che Surface Go 3 dovrebbe essere fornito con processori Intel Pentium Gold 6500Y o Intel Core i3-10100Y. Il Pentium Gold 6500Y è un significativo passo avanti rispetto al Pentium Gold 4425Y del Surface Go 2. Entrambi i chip che verranno forniti con Surface Go 3 però sono processori Amber Lake Y, quindi non sono potenti come i chip Tiger Lake di 11a generazione.

Surface Go 2 | Photo credits: Microsoft

Supponendo che la pagina trapelata nel sito del rivenditore sia accurata, il design esterno del Surface Go 3 sembra essere sostanzialmente invariato rispetto al Surface Go 2. Inoltre il Surface Go 3 è ancora privo di PCIe, una caratteristica su cui molti utenti avevano posto le speranze.

Secondo le specifiche divulgate dal rivenditore al dettaglio e i precedenti leak e rumor, Surface Go 3 dovrebbe avere le seguenti specifiche:

Sistema operativo : Windows 11 Home S Mode;

: Windows 11 Home S Mode; Display : 10,5”, rapporto 3:2, risoluzione 1920×1280 (220 ppi), contrasto 1500:1;

: 10,5”, rapporto 3:2, risoluzione 1920×1280 (220 ppi), contrasto 1500:1; Processore : Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y;

: Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y; RAM : 4/8GB;

: 4/8GB; Spazio interno : 64GB eMMC/1280GB SSD/256GB SSD;

: 64GB eMMC/1280GB SSD/256GB SSD; Spazio espandibile tramite microSD ;

; Surface Pen : 4096 livelli di pressione, supporto all’inclinazione;

: 4096 livelli di pressione, supporto all’inclinazione; Fotocamera : frontale da 5 MP con Windows Hello, posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica ;

: frontale da 5 MP con Windows Hello, posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica ; Sicurezza : login con Windows Hello;

: login con Windows Hello; Connettività : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, LTE;

: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, LTE; Porte : 1x USB-C, 1x Surface Connect, lettore microSDXC, jack 3.5mm;

: 1x USB-C, 1x Surface Connect, lettore microSDXC, jack 3.5mm; Audio : speaker stereo 2W con Dolby Audio Premium;

: speaker stereo 2W con Dolby Audio Premium; Batteria : fino a 10 ore;

: fino a 10 ore; Dimensioni: 245mm x 175mm x 8.3mm;

Si sospetta che Surface Go 3 partirà da circa 399 dollari, ma tutte le notizie ufficiali e i prezzi per il nostro mercato non tarderanno ad arrivare. Microsoft infatti dovrebbe annunciare il Surface Go 3 al suo evento hardware Surface il 22 settembre 2021, quindi domani.