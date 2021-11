Microsoft Surface Laptop SE: ecco il rivale dei Chromebook per studiare

Il nuovo Surface di Microsoft ha un obiettivo ben preciso: competere con i Chromebook, soprattutto all’interno delle scuole. Il dispositivo prende il nome di Surface Laptop SE, ha un prezzo competitivo di 249 dollari ed è pensato principalmente per gli studenti, che hanno bisogno di una macchina in grado di navigare sul web, gestire documenti e adeguata per la didattica a distanza. A bordo troviamo Windows 11 SE, versione del sistema operativo studiata appositamente essere eseguita senza problemi su laptop come questo e progettata per essere eseguita su computer scolastici, gestiti da un reparto IT.

Come avrete intuito dal prezzo e dal target di utenza, Surface Laptop SE non ha specifiche da capogiro: a bordo troviamo un processore Intel Celeron N4020 o N4120, 4GB o 8GB di RAM e 64GB e 128GB di archiviazione su eMMC. Lo schermo da 11,6″ ha risoluzione HD (1366 x 768 pixel), il peso è di poco superiore a 1kg, la webcam è 720p e la connettività è assicurata da Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 (802.11ac), mentre a livello di porte abbiamo una USB tipo A, una USB tipo C, un jack da 3,5mm e un connettore d’alimentazione proprietario. Insomma, caratteristiche tecniche molto simili a quelle dei Chromebook che troviamo nelle scuole, specialmente negli Stati Uniti.

Un aspetto si cui Microsoft ha voluto porre l’attenzione è quello della riparabilità: Surface Laptop SE è studiato per essere semplice da riparare, a detta dell’azienda “i componenti principali come display, batteria, tastiera e perfino la scheda madre possono essere riparati semplicemente e sul posto, facendo risparmiare a scuole e reparti IT tempo e denaro”.

Gli amministratori di sistema potranno gestire le app installate ed eseguite su Windows 11 SE tramite il programma Microsoft Intune for Education. La suite Office e le altre app potranno usare lo spazio d’archiviazione a disposizione per salvare documenti e quant’altro quando offline, ma per impostazione predefinita, una volta connessi alla rete, tutti i dati degli account e i file saranno salvate su OneDrive. Windows 11 SE non integrerà il Microsoft Store, ma gli amministratori potranno installare alcune app di terze parti, come Chrome e Zoom.