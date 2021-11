Windows 11 SE è l’alternativa a Chrome OS di Microsoft

Nella giornata di ieri, Microsoft ha svelato una nuova versione del suo ultimo sistema operativo: Windows 11 SE. Si tratta di un OS dedicato a scuole e studenti, che sarà a bordo esclusivamente di laptop di fascia bassa e che mira a rubare quote di mercato a Google, presentandosi come alternativa a Chrome OS e ai Chromebook, parecchio diffusi in questo segmento.

Windows 11 SE non è semplicemente una versione di Windows per gli studenti, ma ricalca le orme delle prime versioni di Windows 10X: è leggero, fatto per girare su hardware non particolarmente performante, e integra ottimizzazioni per Microsoft Edge, Office e tutti i vari servizi cloud, non solo quelli di Microsoft. Windows 11 SE arriva con tutte le principali app Microsoft 365 preinstallate, ma non integra il Microsoft Store. L’azienda permetterà comunque agli amministratori di installare alcune app di terze parti, come Google Chrome e Microsoft Zoom, tuttavia al momento Microsoft non ha ancora fornito un elenco completo di questi software.

“Windows 11 SE supporta anche app di terze parti, incluse Zoom e Chrome, poiché vogliamo dare alle scuole la possibilità di scegliere ciò che funziona meglio per loro” ha dichiarato Paige Johnson, head of Microsoft’s education marketing.

Il menu Start di Windows 11 SE

Al di là dell’assenza del Microsoft Store, non ci sono particolari differenze tra Windows 11 SE e Windows 11 S, che già conosciamo e che già troviamo a bordo di dispositivi come il Surface Go. Microsoft ha dichiarato di aver lavorato per 18 mesi al fianco di insegnanti e studenti, così da ricevere quanti più feedback possibile e creare un prodotto realmente adatto alle esigenze degli utenti finali. Il frutto di questa collaborazione sta in alcuni cambiamenti minori, come l’avvio automatico a tutto schermo delle app, o la presenza di un unico layout Snap, che permette semplicemente di affiancare due finestre.

Altra novità di Windows 11 che manca in questa versione SE sono i widget, rimossi in quanto ritenuti una distrazione. Oltre a questo, Microsoft Edge permetterà di installare le estensioni di Google Chrome (un’opzione che di default è disabilitata in Windows 11 “classico”), inoltre il sistema effettuerà backup automatici dei documenti su OneDrive.

Come anticipato, Windows 11 SE sarà disponibile solamente su dispositivi di fascia bassa. Microsoft è al lavoro con brand come Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP e Lenovo per creare i laptop dedicati, in arrivo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. L’azienda è al lavoro anche su un proprio dispositivo, il Surface Laptop SE, che dovrebbe sfidare i Chromebook con un prezzo di soli 249 dollari.